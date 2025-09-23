Vražda prodavaček v Hradci Králové: Obžalovali mladíka (16)! Hrozí mu směšný trest

Zavražděná Iveta (†38)
Zavražděná Eliška (†19)
U obchodu v Hradci Králové lidé stále přinášejí svíčky a květiny.
23. září 2025
Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové podalo obžalobu v případě vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové, kterou spáchal mladistvý. K činu se přiznal. Vzhledem k nízkému věku mu za dvojnásobnou vraždu hrozí maximálně deset let vězení. V úterý to řekl mluvčí krajského státního zastupitelství Pavel Bužga.

Obžalovaný šestnáctiletý mladík zaútočil nožem na dvě ženy, kterým bylo 19 a 38 let, 20. února v obchodě řetězce Action v obchodní zóně krátce po otevření. I přes okamžitou pomoc ženy na místě zemřely. Podle znaleckých posudků je mladík příčetný a schopný účasti trestního řízení.

„Krajským státním zastupitelstvím byla včerejšího dne (22. září) podána Krajskému soudu v Hradci Králové obžaloba na mladistvého obviněného pro spáchání zvlášť závažného provinění vraždy. Pokud bude soudem uznán vinným žalovaným jednáním hrozí mu uložení trestu odnětí svobody ve výměře pět až deset let,“ řekl Bužga.

Mladistvý zůstává ve vazbě. „Vzhledem k tomu, že je mladistvým, nelze k případu poskytnout podrobnější informace,“ dodal Bužga.

Video  Při útoku v Hradci Králové zemřela máma dvou dětí  - Blesk: Jitka Pecharová
nordmedia ( 23. září 2025 10:56 )

V Americe by dostal křeslo nebo injekci.

