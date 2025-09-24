Bizár ve fotbalové pralesní lize: Špílmachra naháněli policisté
Červená karta, kterou dostal v Košťanech letos v dubnu špílmachr TJ Rozvoj Polerady Ladislav K. (37), byla ještě zlatá. V sobotu při derby pralesní ligy s Bečovem mu nasadili rovnou želízka. A to ani nekopl do mičudy!
Sotva správce hřiště v Poleradech na Mostecku nalajnoval čáry, pověsil sítě na brány a rozdal rozlišováky místním hvězdám, které kopou nejnižší soutěž (8. českou ligu), aby se rozcvičily, objevili se na trávníku muži zákona.
Zkušený domácí středopolař dobře vycítil, že jdou po něm. „Stůj! Jménem zákona stůj!“ zakřičeli policisté, když viděli, že se Ladislav K. dal na útěk. Mizel rovnou směrem brána soupeře. „Stůj, nebo použiju taser!“ křičel další z policistů. Muž v černém dresu minul bránu a mizel v houští za ní. V tu chvíli je na videu, které teď baví celé Česko, vidět, jak přes hřiště sviští policejní vůz. Český fotbal tak v sobotu v půl páté odpoledne pokořil další metu bizáru, i když kuriózní gól nebo třeba úplatky v tom nejely.
Byl tři měsíce v pátrání
Jak Blesk zjistil, pro Ladislava K. si kriminalisté přišli, protože byl v pátrání. „Od 1. července. Vyhýbal se soudu kvůli majetkové trestné činnosti. Měli jsme informace, že ale pravidelně nastupuje k fotbalovým zápasům. Byl chycen asi po 100 metrech,“ řekla Blesku policistka Ilona Gazdošová. Následoval převoz do vazební věznice. Ze zápisu o utkání zmizel a dres se sedmičkou, který měl v předchozích zápasech, oblékl benjamínek mančaftu Kamil.
Smázli ho...
Zatímco Ladislava K. za hřištěm »smázli« kriminalisté, ze zápisu ho vymazal vedoucí týmu Petr Mayer. „Stihl to včas. Nebylo třeba nic dalšího zaznamenávat do zápisu o utkání,“ řekl Blesku rozhodčí. Domácí tým byl rozhozený a rychle prohrával 0:2. I bez spoluhráče- kriminálníka ale bral nakonec bod za plichtu 2:2.
Poprvé za 45 let
Stovky gólů, žlutých i červených karet a také útok naštvaného gólmana cihlou. To vše pamatuje jeden z nejzkušenějších sudích Mostecka Slavomír Moudrý (70). Z toho, co se dělo na place, ale tentokrát moc moudrý nebyl.
„Byl jsem ještě s asistenty v kabině, když jsem viděl, že nám pod okny prosvištělo po trávníku policejní auto. Pískám 45 let a tohle jsem zažil poprvé. A přitom ten Láďa, takovej šikovnej kluk, běhavej, atletickej, i když trošičku vymaštěnej,“ řekl sudí s tím, že fotbalistův otec dělá delegáta rozhodčích.
Mě to přijde vtipné, když po něm bylo vyhlášeno celostátní pátrání a on si v klidu hraje fotbal. 🤭