Varování před žloutenkou i černým kašlem. Prevencí je očkování, vzkázal Válek a vládě předloží strategii
„V posledních letech se v ČR i v okolních zemích opět objevují spalničky, černý kašel nebo hepatitida A,“ upozorňuje hlavní hygienička ČR Barbora Macková. Také chřipka však každoročně vyřadí z práce více než 100 000 lidí, průměrně na 13 dní. Prevencí je očkování, na které ministerstvo zdravotnictví apeluje. Informace zazněly dnes na tiskové konferenci u příležitosti představení Národní očkovací strategie, která bude v brzké době předložena vládě.
„Každý rok nemocní v České republice chřipkou přes milion lidí, máme každoročně přes 2000 úmrtí,“ uvedla hlavní hygienička Barbora Macková.
Proti chřipce je třeba očkovat každoročně, minulý týden na konferenci v Senátu zaznělo, že očkováno je v Česku asi sedm procent lidí. Mezi seniory se pohybuje podíl očkovaných mezi 20 a 30 procenty, cílem strategie je navýšení o dalších 20 procentních bodů.
Pracovní neschopnost i ztráty miliard
Prevencí lze podle ministerstva zabránit více než 500 000 dní pracovní neschopnosti a socioekonomickým ztrátám téměř dvě miliardy korun. Socioekonomické ztráty jsou takové, které vzniknou kvůli pracovní neschopnosti jednotlivým složkám hospodářství - firmám v tom, co se nevyrobí, státu za nevybrané daně, zdravotním pojišťovnám za léčbu, příkladem může být i rodič starající se o nemocné dítě.
„Populace stárne. Starší populace je více náchylná k virům,“ řekl k tomu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Nízká proočkovanost není jen o tom, že máme více nemocných. Jsou to velké náklady, které jejich léčba přináší a zbytečné zhoršení jejich zdravotního stavu,“ dodal.
Nemoci dýchací soustavy, mezi které patří chřipka nebo covid-19, tvoří šestinu všech prostonaných dní, což podle MZd představuje 12,6 milionu dnů pracovní neschopnosti. Náklady na léčbu komplikací, jako je zápal plic, dosahují až 30.000 korun za den hospitalizace.
Objednali vakcíny poti chřipce i covidu
Do Česka je podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví MZd Matyáše Fošuma objednáno 856 000 dávek proti chřipce a 723 000 dávek proti covidu-19. Obě byly aktualizované pro tuto sezonu podle aktuálních cirkulujících forem virů.
Strategie se zabývá i dalšími chorobami, které jsou preventabilní očkováním. „V posledních letech se v ČR i v okolních zemích opět objevují spalničky, černý kašel nebo hepatitida A,“ uvedla Macková. Objevují se podle se změnou klimatických podmínek i nemoci, které dříve na území ČR nebyly.
V ČR jsou proti některým onemocněním, jako jsou spalničky, tetanus nebo záškrt, lidé očkováni povinně v dětském věku. „Pokles dětské proočkovanosti představuje riziko pro kolektivní imunitu a je třeba podnikat aktivní kroky na zvýšení proočkovanosti,“ dodala Macková.
