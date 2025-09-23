Hlídky pak za dvojicí vyšplhaly na střechu. Muže přistihli v okamžiku, kdy už odlupovali tepelnou izolaci z připravovaného otvoru.
„Oba muže policisté následně eskortovali do cely, kde si počkají na potrestání. Jsou podezřelí z pokusu o krádež a z poškození cizí věci,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Kromě trestu, který jim vyměří soud, oba neúspěšní chmatáci zřejmě neuniknou ani vyhoštění z Česka.
Do zlatnictví v Brně se chtěli cizinci vloupat přes střechu Policie ČR
