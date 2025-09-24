Student (14) pobodal učitelku přímo ve třídě: Policie ho dopadla při útěku!
Čtrnáctiletý student ve středu ráno pobodal učitelku v budově střední školy ve městě Benfeld nedaleko Štrasburku. Pětašedesátiletá žena má zranění v obličeji, její život ale není ohrožen. Útočníka zadržela na útěku policie, jeho motiv zatím není jasný.
Student podle informací regionálního zpravodajského webu Dernières nouvelles d'Alsace zaútočil na učitelku hudební výchovy přímo ve třídě krátce po osmé hodině. Poté se snažil utéct, za několik minut jej však dopadla policie.
Francouzská média podotýkají, že podobných útoků ve školách v zemi v posledních letech přibývá, což otevřelo diskusi o možnosti zpřísnění trestů pro mladé pachatele trestných činů. Předchozí útok se stal před dvěma týdny, kdy bývalý student pobodal učitelku a studenta střední školy v Antibes na jihu Francie.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.