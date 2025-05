Na střední školu se dostalo 94 procent deváťáků, tvrdí Bek. Potíže hlásí znovu Praha

Na střední školu se letos v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo 94 procent uchazečů, kteří se hlásili z devátých tříd základních škol, asi o procento více než v minulém roce. Novinářům to dnes řekl ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Tři čtvrtiny deváťáků se dostaly na školu, na kterou chtěli nejvíce, uvedla ředitelka státní organizace Cermat, která přijímací řízení organizuje, Barbora Rosůlková. V prvním kole se o studium na střední škole ucházelo asi 100.100 žáků z devátých tříd ZŠ.

Do prvního kola přijímacího řízení se přihlásilo celkem asi 132.700 uchazečů o čtyřleté obory, uvedla Rosůlková. Na některou střední školu bylo v prvním kole přijatých 89 procent z nich, jedná se o asi 118.000 lidí, podobně jako v loňském roce, uvedla Rosůlková.

Státní organizace Cermat dnes v elektronickém systému DiPSy zveřejnila výsledky přijímacích zkoušek, které se konaly v dubnu. Systém uchazečům ukazuje, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky zveřejnily i školy.

Do čtyřletých gymnázií bylo letos přijato asi 15.000 uchazečů, zhruba 13 procent ze všech přijatých, podobně jako loni, vyplývá z dat Cermatu. Mírně vzrostl podíl žáků, kteří se dostali na lyceum, z loňských pěti procent na letošních šest procent přijatých uchazečů. Asi 40 procent přijatých se dostalo do oborů středních odborných škol, loni to bylo 41 procent.

Největší převis poptávky nad nabídkou je dlouhodobě v Praze, uvedl Bek. Situace se podle něj zlepšuje, nabídka a poptávka v Praze se podle něj začínají sbližovat. Podle Rosůlkové bylo letos v Praze přijato 80 procent všech uchazečů, kteří se hlásili na čtyřleté obory v hlavním městě. Je to nejméně v republice, ale meziročně se podíl mírně zvedl, uvedla.

Největší převis poptávky nad nabídkou je na víceletých gymnáziích, podle Beka jsou to školy určené pro ty nejlepší uchazeče. Na osmiletá gymnázia se mohla letos vzhledem ke kapacitě škol dostat asi polovina přihlášených dětí, na šestiletá zhruba třetina. Zájem o osmiletá gymnázia byl podobný jako loni, letos se hlásilo asi 19.400 dětí. O šestiletá gymnázia se ucházelo asi 7100 žáků, meziročně zhruba o 650 méně.