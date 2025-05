Váhy

V partnerském vztahu se objeví mráčky. S miláčkem se pohádáte kvůli maličkosti a přijde vám to skutečně líto. Nenechte si radit od lidí, kteří to s vámi nemyslí upřímně. Nesvěřujte jim svá tajemství, protože by použili i sebemenší slabost proti vám.