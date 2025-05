Odpovědi Odborníků na telefonu Blesku: Manžel pije 5 piv denně, je alkoholik? Češi přiznali i závislost na lécích a počítačové šílenství

Odpovídal: Doc. MUDr. Viktor Mravčík, vědecký poradce Národního protidrogového koordinátora Úřadu vlády ČR

Jsem silná kuřačka a nedaří se mi přestat. Je pro mě méně škodlivá varianta např. e-cigareta nebo vapování?

Ano. Alternativní tabákové nebo nikotinové výrobky, neboli výrobky s nižším nebo modifikovaným rizikem, jsou vhodné pro ty kuřáky, kteří nechtějí nebo nejsou schopni přestat kouřit. Nejvyšší škodlivost totiž vykazuje kouření, čili vdechování kouře při hoření tabáku. Pokud je nikotin užíván jinak než kouřením, znamená to podstatné snížení rizika vzniku zdravotních následků, jako jsou nádorová onemocnění (včetně rakoviny plic), srdečně-cévních onemocnění (včetně srdečního infarktu nebo mozkové mrtvice) nebo dýchacích onemocnění.

Platí, že každá nevykouřená cigareta se počítá. Takže i pokud se vám podaří snížit spotřebu klasických cigaret díky užívání alternativ, je to dobrý výsledek. Poslední dostupné důkazy navíc ukazují, že elektronické cigarety (vapování) nebo i tzv. zahřívaný tabák jsou účinné metody odvykání kouření.

Kouřím a mám astma. Potřebuji přestat, ale sám to nezvládnu. Prý existují nějaké telefony a centra, kde pomohou. O co jde? A je to placená služba?

Je skvělé, že chcete přestat. Možností podpory je dnes mnoho včetně mobilních aplikací pomáhajících s odvykáním kouření. Nejnižší účinnost je tehdy, když člověk přestane bez jakékoliv pomoci. Zkuste např. Národní linku pro odvykání 800 350 000 nebo se podívejte na Národní stránky pro podporu odvykání kouření.

Odbornou pomoc včetně lékové podpory získáte v Centrech pro závislé na tabáku. Pomoci vám mohou léčivé přípravky pro náhradní terapii nikotinem (žvýkačky, pastilky, náplasti) nebo alternativní tabákové nebo nikotinové výrobky. Ty dodají tělu nikotin, pokud se bez něj neobejdete, ale vyhnete se cigaretovému kouři, což je ten největší zabiják.

Manžel pije 5 až 7 piv denně. Je už alkoholik?