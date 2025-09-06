Dovolená v Chorvatsku se změnila v horor: Holčička (5) po uštknutí zmijí málem přišla o nohu

Příjemná dovolená na chorvatském ostrově Hvar se pro rodinu změnila v boj o život malé holčičky. Pětiletou dívenku kousla na pláži zmije růžkatá. Do nemocnice ji vrtulník přepravil už ve velmi vážném stavu a hrozilo, že přijde o nohu. I díky velmi rychlému zásahu záchranářů nakonec všechno dobře dopadlo. 

Koncem srpna si ukrajinská rodina užívala příjemnou dovolenou ve vesnici Zaraće na ostrově Hvar. Idylka se ale rychle změnila v noční můru, když na pláži Dubovica přišla za Martou její pětiletá dcerka s tím, že ji něco kouslo do nohy. 

„Byl to obyčejný den na pláži, leželi jsme a děti si hrály poplíž kavárny. Stalo se to pár metrů od nás. Dcera za námi přišla a řekla: ‚Něco mě chytilo za nohu.‘ Byl to had. Začala plakat a zvracet a její kůže zbělala a rána po kousnutí zmodrala,“ popsala maminka šílené momenty webu Danas

Dívenka byla okamžitě letecky převezena do nemocnice a její stav byl velice vážný. Jak sdělil vedoucí dětského oddělní ve splitstké nemocnici Joško Markić, holčičce hrozila i amputace nohy. Naštěstí se po 72 hodinách díky péči lékařů stav dítěte stabilizoval. Velkou zásluhu na tom, že vše dobře dopadlo, měl také tým záchranářů, protože u uštknutí zmijí se počítá každá sekunda, obzvlášť, pokud je pacientem malé dítě. „Doufám, že se taková situace už nikomu nestane, protože to byla opravdová noční můra,“ uzavřela Marta.

