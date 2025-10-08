Policie prozradila, jaký trest hrozí řidiči červené formule: Spáchal několik přestupků

Řidiči formule z D4 hrozí pokuta 10 tisíc a zákaz řízení.
Milan V.
Takhle se formule proháněla po dálnici
8. října 2025
Policie uzavřela vyšetřování neobvyklé jízdy formule po dálnici D4. Řidiči Milanovi V., kterého se podařilo na místě ztotožnit, nyní hrozí pokuta až 10 tisíc korun, zákaz řízení na rok a půl a přidělení šesti trestných bodů.

Řidiči formule, která jela počátkem září po dálnici D4 na Příbramsku, hrozí pokuta až 10.000 korun, zákaz řízení na rok a půl a přidělení šesti trestných bodů. Policie v případu zajistila kamerové záznamy a výpovědi svědků a věc postoupila Městskému úřadu v Příbrami, který o ní bude dále rozhodovat. Informovala o tom policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Podobná závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla.

Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě po dálnici D4, dostala policie 7. září ráno. Po autě pátralo několik hlídek a vrtulník, podařilo se ho zastavit v obci Buk. Jednapadesátiletý řidič se odmítl k věci vyjádřit. Dechová zkouška u něj neprokázala drogy ani alkohol.

Video  Policie u domu majitele červené formule  - Blesk David Malík
Video se připravuje ...

Podle policie je muž podezřelý z několika přestupků. Kromě toho, že řídil vozidlo bez registrační značky, které nebylo schválené a určené pro provoz na pozemních komunikacích, je podezřelý i z dalších přestupků, které souvisí se způsobem jízdy vozidla. „Za nejzávažnější přestupky hrozí podezřelému řidiči finanční sankce od 4000 do 10.000 korun, zákaz řízení motorových vozidel na šest až 18 měsíců a přidělení šesti trestných bodů,“ uvedla Suchánková.

„Správnímu orgánu bude oznámeno také přestupkové jednání jednoho z doprovodných vozidel, jednání dalších řidičů doprovodných vozidel policisté vyhodnocují,“ dodala.

Závodní auto typu formule jezdilo po D4 na Příbramsku už v minulosti, policie zaznamenala pět takových případů. Jízdu zachytili ostatní motoristé na video, řidiče se většinou nepodařilo vypátrat. K správnímu orgánu se nyní kauza dostává podruhé. V prvním případě identifikaci řidiče znemožnila přilba, úřad proto věc zastavil. Nyní je ale situace jiná, protože policisté zjistili řidičovu totožnost při zastavení auta.

