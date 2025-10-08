Přivolaný odborník ovšem zjistil, že na lebce nepracoval žádný novodobý nástroj, ale tzv. „zub času“. „Lebku prozkoumal a určil její stáří na přibližně čtyři tisíce let,“ řekla k případu mluvčí policie Andrea Cejnková.
Práci z nálezem tak nemají kriminalisté, ale archeologové. Podle nich se v této lokalitě už dříve objevily kosterní pozůstatky a svědčí to o výskytu pravěkého pohřebiště, které dosud nebylo prozkoumáno.
VIDEO: Archeologové prozkoumají klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích.
Archeologové prozkoumají klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Hynek Zdeněk