„Nejstarší osídlení lokality spadá již do kultury s lineární keramikou z počátku mladší doby kamenné. Znovu bylo místo okupováno lengyelskou kulturou v závěru mladší doby kamenné, středodunajskou mohylovou, velatickou a podolskou kulturou v době bronzové a horákovskou kulturou ve starší době železné,“ upřesnil ředitel Ústavu archeologické památkové péče Brno Michal Přichystal.
Bohatá lokalita
Kontinuita v osídlení nebyla přerušena ani po změně letopočtu. Své vesnice zde v římské době postavili nejdříve Germáni, později je nahradili Slované.
Podle archeologů je na místě spousta nálezů. „Evidujeme tam už přes tisíc výkopů. Lokalita je na nálezy bohatší, než se předpokládalo,“ dodal Přichystal.
Obří výstavba
Zatím největší nález spadá do doby železné (přibližně 500 let před naším letopočtem – pozn. red.). Jde o částečně odhalený opevněný dvorec. Podle archeologů by možná mohl souviset s nedalekými velmožskými mohylami s bohatě vybavenými pohřby na vozech, které se historikům podařilo najít už před 100 lety.
Nyní v lokalitě staví město 84 bytů s dostupným nájemným pro seniory, společenský sál a lékařskou ordinaci. Soukromý developer tam navíc buduje rodinné bydlení a vzniká tam i nová mateřská škola pro až 48 dětí. V budoucnu mají poblíž vzniknout ještě i družstevní byty.
