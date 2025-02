Archeologové společně s vědci z Moravského zemského muzea a Ústavu Antropos nejdřív našli hlavu. V místech, kde čekali zbytek těla, ale nic nebylo. Odkrývali tedy dál nižší vrstvy a zjistili, že muž ve věku 25 až 30 let z mladší doby kamenné je pohřben naprosto unikátně.



Často hladověl

„Měl u sebe několik milodarů, šlo o polotovary štípané industrie (kamenné nástroje - pozn. red.), ale i čepel a keramické zlomky,“ uvedl Michal Bučo z Archaia Brno. Na Moravě se zatím jedná o druhý nález pohřbení tohoto typu. Pro archeology zůstává důvod záhadou.

Život v mladší době kamenné nebyl podle archeologů jednoduchý. Muž v mládí trpěl nedostatkem stravy, to se podepsalo na jeho zkažených zubech. „Trpěl i paradentózou a záněty šlach a kloubů z velké fyzické zátěže. Pro další analýzy byly odebrány vzorky na dataci pomocí metody C14 a analýzu DNA,“ upřesnil Bučo.



Neolit, neboli mladší doba kamenná, spadá do období 8 tisíc až 5 tisíc let př. n. l.V neolitu vzniklo zemědělství, vznikaly keramické nádoby a lidé se začali usazovat do domů.

VIDEO: Nejlepší český sci-fi film, před nímž smeká i Spielberg.



Video Video se připravuje ... Nejlepší český sci-fi film, před nímž smeká i Spielberg Videohub