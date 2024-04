Váhy

Dnes končí půst, proto hodujte. Jen mějte na paměti, že byste to neměli přehánět s alkohol. Není možné se opíjet a také přejídat. Určitě by vám to nesedlo a zbytek velikonočních svátků by nestál za nic. V rodinném kruhu vám bude příjemně a sblížíte se.