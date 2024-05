Objevit zajímavé nálezy při archeologickém průzkumu je jen začátek. Zachránit unikáty i pro budoucnost, to je práce konzervátorů. Členové brněnského sdružení Archaia se nyní pochlubili mimo jiné ošetřenými nálezy z Veselé ulice, kde vzniká Janáčkovo kulturní centrum.

Nejvíce zaujme dřevěná poklička. „Našla se v odpadní jímce. Je unikátní kvůli tomu, že podobný nález nemáme. Pro „přežití“ potřebují předměty ze dřeva vodnaté prostředí, což je v Brně při nálezech spíše výjimečné,“ řekla archeoložka Lenka Sedláčková.

Náročná záchrana

Poklička i pár vařeček spadá do období od 2. poloviny 14. století do 1. poloviny 15. století, tedy od konce vlády Karla IV. do husitských válek. „Hospodyňky měly tehdy k dispozici nádobí keramické, kovové a dřevěné. Životnost posledně jmenovaného byla pochopitelně nízká,“ upozornila Sedláčková.

Předměty ze dřeva putovaly do laboratoře, kde podstoupily náročný několik měsíců trvající proces uchování. „Byly po převozu do naší laboratoře očištěny, nafoceny a poté desinfikovány. Vzhledem k jejich množství a tomu, že zde máme ještě spoustu jiné práce, byly tyto nálezy konzervovány mnohdy s větším časovým odstupem od jejich vyzvednutí ze země,“ řekla k chemické očistě Lenka Kosová.

Postupně se z předmětů podařilo vytěsnit vodu a nahradit ji etanolem. K brněnským nálezům se přidal i křížek ze středověkého hřbitova ve Veselí nad Moravou.

„Tady bylo nutné vyřešit konzervaci kombinovaného materiáludřeva a barevného kovu a navíc zachovat barevný nátěr. Nakonec bylo přistoupeno k postupné výměně vody za etanol a následnému nasycení solakrylem,“ popsala záchranný postup Kosová.

VIDEO: Archeolog Petr Vachút o průzkumu hrobu královny Elišky Rejčky