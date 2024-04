Kozoroh

Jednu dobu to s vámi nevypadalo dobře, protože jste byli rozpolcení. Nyní se však karta obrátila a jste opět v kondici. V pátek se mějte pozoru, abyste zbytečně nechybovali. Mohli byste se spálit a poté by vás to hodně mrzelo. Maximálně se soustřeďte.