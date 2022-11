Beran

Nacházíte v období, v němž vám to dokonale myslí. Měli byste se zaměřit na vzdělání, které vás obohatí. Pokud na to nemáte dostatek času, kupte si aspoň literaturu, co vás nakopne správným směrem. Před nákupem se pro jistotu poraďte s odborníky.