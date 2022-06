První ohňostroj se koná 25. června, další 29. června, 2. července a 6. července. Všechny začínají ve 22.30 a přehlídku zakončí 23. července nesoutěžní ohňostroj odpalovaný ze Špilberku. Dronová show je na programu od 21.45 při prvním ohňostroji 25. června a pak 2. července.

Brno si připomíná 200. výročí narození genetika Gregora Johanna Mendela, je mu věnována první dronová show s názvem Genetika a také závěrečný ohňostroj ze Špilberku s názvem Mendelovy inspirace.

Show pro Beethovena

Každý ohňostroj má povinné první dvě minuty, kdy se musí show snoubit s doprovodnou hudbou. Před dvěma lety uplynulo 250 let od narození Ludwiga van Beethovena. Jelikož tehdy ani loni festival nebyl, budou letos ohňostrůjci doprovázení na začátku symfonií Osudovou a skladbou Óda na radost.

Bohatý doprovodný program

Součástí zábavního festivalu je řada akcí, které se uskuteční ve městě již nadcházející víkend. V pátek na náměstí Svobody začne a v sobotu na Panské líše bude pokračovat Mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví. Na různých místech Brna můžete sylšet festival žesťových nástrojů Brno Brass Fest.

V sobotu a v neděli se podílejí na pořádání Dnů dopravní nostalgie dopravní podnik, Kordis JMK a Technické muzeum v Brně. Městem budou jezdit historické vozy MHD, bude otevřená pro veřejnost vozovna v Komíně a v Králově Poli bude jezdit mezi novým a starým nádražím parní vlak.