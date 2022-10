Ryby

Milé Rybičky, vaše profesní ambice jsou na bodu mrazu a nadřízenému se to vůbec nelíbí. Do konce týdne byste měly změnit svůj přístup a naučit se profesionálnímu chování. Pokud se vám to nepodaří, zůstane na mrtvém bodě, a to vám v ničem nemůže.