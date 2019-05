Obě inscenace chorvatského režisére Olivera Frljiče loni v květnu uvedl festival Divadelní svět Brno 2018. Podle hlavy české katolické církve se obě hry hrubě dotkly jeho práv zaručených Listinou základních práv a svobod.

„Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání, a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv,“ uvedl tehdy kardinál. Městský soud v březnu žalobu zamítl.

Podle tehdejšího vyjádření soudce Ondřeje Sekvarda šlo v dramatech o alegorii, nikoliv o konkrétní postavu Ježíše či dalších osob. Zástupci divadel namítali, že žaloba stojí na pocitech a úvahách, se kterými lze obtížně polemizovat.

Hanění Krista na kardinála dopadlo

Kardinál Duka podal žalobu na brněnské Centrum experimentálního divadla (CED) a Národní divadlo Brno kvůli inscenacím Naše násilí a vaše násilí a Prokletí chorvatského režiséra Olivera Frljiče.

V jedné ze scén herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku, což vyvolalo protesty přímo při divadelním představení. Jedna z hereček si navíc z vaginy vytahovala českou vlajku.

Ve druhé hře je mimo jiné vyobrazena socha připomínající papeže Jana Pavla II. se ztopořeným penisem.

Duka podával žalobu jako fyzická osoba. Zmiňoval útok na nezadatelnost práv, na svobodu náboženského vyznání či na právo na důstojnost a čest. Jakožto primas český má za to, že hanlivé zobrazení Krista dopadá i na něj, proto se obrací na soud.

VIDEO: Ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser k verdiktu.