„Šlo o alegorii, nikoliv o konkrétní postavu Ježíše či dalších osob," vysvětlil svůj verdikt soudce Ondřej Sekvard. Přitom připustil, že by osobně na hru nešel. „Nešel bych na ni ani zadarmo, ale není to o tom, že já bych měl posuzovat vkus publika," prohlásil Sekvard.

Duka a jeho právník Ronald Němec, který se k žalobě připojil, žádali omluvu za zásah do svých osobnostních práv. Sám kardinál Duka u soudu ale přítomen nebyl.

Žaloba se týkala uvedení her chorvatského režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí na přehlídce Divadelní svět, které v rámci festivalu zaštítily brněnské Centrum experimentálního divadla (CED) a Národní divadlo Brno.

Slušné lidi vyvedla policie

Inscenace loni vyvolaly vlnu negativních reakcí, před budovou divadla Husa na provázku se konala demonstrace. Na jeviště během hry Naše násilí a vaše násilí dokonce vtrhli zástupci hnutí Slušní lidé, které později vyvedla policie.

Přímo v hledišti zase protestovala skupina křesťanů, kterým vadila údajná obscenita a způsob zobrazování křesťanských symbolů. Jedna z hereček navíc z vaginy vytáhla českou vlajku, což vyvolalo polemiku o hanobení státních symbolů.

Podle Ronalda Němce hry přesáhly hranici přijatelnosti. „Nelze mít divadelní hru naprosto o čemkoliv. Vždy existují hranice, za které zajít nelze."

Pitvání scén

Obě strany desítky minut pitvaly osudné scény, které soudce nechal přehrát na monitorech. „Zejména ze scény se znásilněním je patrné rozdmýchávání náboženské nesnášenlivosti a vyvolání dojmu, že křesťané znásilňují muslimy. Ti tak nejméně v Evropě nečiní," varoval Němec.

U muslimů scéna podle něj může vyvolat myšlenku pomstít se západní civilizaci a mohou být motivováni pomstít se křesťanům.

Podle právního zástupce experimentálního divadla Michala Šalomouna má scéna naopak vyvolat diskusi. „Je to znásilnění v uvozovkách, herečka znázorňující muslimku herce připomínajícího Ježíše nakonec hladí. Prvky násilí jsou tam patrny, když je tam někdo chce vidět," řekl právník.

„Chápu, že představení obsahují scény, které se žalobcům nelíbily, ale to nestačí. Pokud ano, otevřeme pandořinu skříňka. Pak by se mohlo žalovat vše, co se někomu nelíbí," dodal Šalomoun.

Duka i právník se odvolají

„Jsem rád, že zvítězil rozum," reagoval ředitel Národního divadla v Brně Martin Glaser. Ronald Němec naopak pro Blesk.cz potvrdil, že v kauze padne zcela jistě odvolání. „Tady jde o zásadní věc, určitě půjdeme až k Evropskému soudu pro lidská práva."

