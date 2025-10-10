Dramatické video ze zatčení Daniela (16) z Děčínska: Dva mladíky policie obvinila z loupeže

Aktualizováno -
10. října 2025
11:40
Autor: ČTK, kjm - 
8. října 2025
14:13

Ve středu policisté dopadli v Kunraticích u České Kamenice na Děčínsku ozbrojeného mladíka (16) poté, co po něm bylo vyhléšeno celostátní pátrání po loupežném přepadení, které se stalo v Děčíně. V pátek ho spolu s dalším mladíkem kriminalisté obvinili z loupeže a porušování domovní svobody.

Po šestnáctiletém Danielovi bylo ve středu vyhlášeno celostátní pátrání, do kterého se zapojili všechny dostupné hlídky na Děčínsku a o součinnost požádali také českolipské kolegy a hasičský záchranný sbor se čtyřkolkami a drony. Policie varovala, že mladík je ozbrojený a lidé se ho nemají snažit sami zadržet. 

Okolo třičtvrtě na sedm večer policisté na síti X uvedli, že se jim mladíka podařilo dopadnout. S jeho nalezením pomohla veřejnost. „Na základě relace uveřejněné v médiích se policistům ozvalo několik svědků, kteří muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání, spatřili pohybovat se v Kunraticích u České Kamenice,“ uvedli policisté.

V pátek pak kriminalisté informovali, že z loupeže a porušování domovní svobody obvinili dva nezletilé. Vyšetřovatel navrhl, aby soud na možné pachatele uvalil vazbu. Informovala o tom dnes policie na síti X, kde zveřejnila video ze zadržení.

Zatčení dvou mladíků podezřelých z loupeže na Děčínsku
Témata:
pátráníloupežné přepadeníozbrojenýozbrojená loupežHasičský záchranný sborDěčínokres DěčínČeská Kamenice
Drzej floutek ( 9. října 2025 10:23 )

Takovej klasickej začínající feťáček no. Měli to doma víc řezat.

Martin Šíma ( 8. října 2025 19:55 )

No jo to je ta úžasná dnešní mládež, chybí tomu bič a malý dvorek.

dana lattova ( 8. října 2025 19:34 )

Mluvíte mi z duše.Takovy mlíčňák a píší o něm jako o muži. Jak jste napsal, měl by dostat opravdu přes tlamu a to pořádně.🤦🙏

Uživatel_5639498 ( 8. října 2025 17:50 )

Vřele s vámi souhlasím! Když to se teď nesmí! DOMLUVA tady bude fakt k ničemu! Tak tady opravdu nevím! 🌚🌚🌚🌚

nika f ( 8. října 2025 17:34 )

To začíná brzy. 👎

