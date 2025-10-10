Dramatické video ze zatčení Daniela (16) z Děčínska: Dva mladíky policie obvinila z loupeže
Ve středu policisté dopadli v Kunraticích u České Kamenice na Děčínsku ozbrojeného mladíka (16) poté, co po něm bylo vyhléšeno celostátní pátrání po loupežném přepadení, které se stalo v Děčíně. V pátek ho spolu s dalším mladíkem kriminalisté obvinili z loupeže a porušování domovní svobody.
Po šestnáctiletém Danielovi bylo ve středu vyhlášeno celostátní pátrání, do kterého se zapojili všechny dostupné hlídky na Děčínsku a o součinnost požádali také českolipské kolegy a hasičský záchranný sbor se čtyřkolkami a drony. Policie varovala, že mladík je ozbrojený a lidé se ho nemají snažit sami zadržet.
Okolo třičtvrtě na sedm večer policisté na síti X uvedli, že se jim mladíka podařilo dopadnout. S jeho nalezením pomohla veřejnost. „Na základě relace uveřejněné v médiích se policistům ozvalo několik svědků, kteří muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání, spatřili pohybovat se v Kunraticích u České Kamenice,“ uvedli policisté.
V pátek pak kriminalisté informovali, že z loupeže a porušování domovní svobody obvinili dva nezletilé. Vyšetřovatel navrhl, aby soud na možné pachatele uvalil vazbu. Informovala o tom dnes policie na síti X, kde zveřejnila video ze zadržení.
