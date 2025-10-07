Problémy číhají jak u nečištěných komínů, tak u nezkontrolovaných plynových kotlů. Značná část domácností totiž zanedbává jejich doporučené pravidelné kontroly. Šest z deseti lidí přitom podle průzkumu agentury IPSOS pro E.ON ví, že jejich vynechání může vést k požáru nebo otravě oxidem uhelnatým. Jenže 14 % dotázaných dokonce revizi kotle úplně pouští z hlavy.
Kontrolu komínů ukládá zákon
Alarmující je i situace s každoroční kontrolou komínů, kterou přitom (na rozdíl od kotlů) zákon přímo nařizuje. I když si tuto povinnost podle průzkumu uvědomuje 70 % dotázaných, dodržuji ji jen zhruba polovina (51 %). Pětina ji pak neřeší vůbec. „Každý rok řešíme případy škod na majetku způsobených požárem a část z nich vzniká právě kvůli zanedbané údržbě topných systémů včetně spalinových cest,“ potvrzuje Martin Svoboda z KB Pojišťovny.
Rada: Pořiďte si hlásiče
Včas zabránit požáru nebo otravě oxidem uhelnatým pomůžou požární hlásiče a detektory CO. Cenově se pohybují od několika stovek do řádově tisíců korun. Dokážou ale zachránit život i majetek za statisíce. „Přesvědčil se o tom další náš klient, když si všimnul, že doutnají konstrukce kolem komínu v jeho domě. Škoda díky hasičům a jeho pozornosti jen 51 tisíc. Kdyby nereagoval včas, mohla být podstatně vyšší,“ říká Svoboda.
Zanedbaný komín se může prodražit
Podcenění čištění a kontroly komína, které ukládá majitelům nemovitostí vyhláška, se může prodražit. „Soukromé osobě může Hasičský záchranný sbor za nedodržení vyhlášky uložit pokutu do výše 10 000 Kč. Podnikající nebo právnické osobě pak do výše 100 000 Kč,“ říká Martin Zeman, mluvčí Společenstva kominíků České republiky.
Navíc, pokud se prokáže, že příčinou požáru byla zanedbaná údržba a majitel nemá platnou Zprávu o kontrole spalinové cesty, má pojišťovna právo výrazně snížit pojistné plnění za škodu, případně ho zcela odmítnout.
„V praxi to znamená, že část škody, nebo dokonce celou škodu, může majitel zaplatit ze svého, i když má nemovitost na riziko požáru pojištěnou. Proto doporučujeme uchovávat potvrzení o provedených kontrolách,“ radí Martin Svoboda.
Kotel bez kontroly může být smrtelnou pastí
I když pravidelnou revizi plynových kotlů zákon neukládá, bez ní hrozí řada problémů. „Nepravidelný servis kotlů může vést nejen ke snížení účinnosti zařízení, ale i vyššímu bezpečnostnímu riziku – zejména riziku požáru, výbuchu nebo otravy oxidem uhelnatým. Zanedbání kontrol může mít navíc dopad i na pojistné plnění v případě nehody,“ upozorňuje Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti E.ON.
Rada: Dejte na doporučení
Bojíte se, abyste nenaletěli falešnému kominíkovi? Z průkazky to nepoznáte, protože ani praví kominíci žádné nemají. Určitě ale nevěřte někomu jen proto, že u vás zazvoní a má přes rameno kominickou štětku! „Doporučujeme vybrat si kominíka podle referencí sousedů, či známých, nebo na stránkách www.skcr.cz, kde je seznam členů Společenstva kominíků ČR, kteří se pravidelně účastní školení a seminářů a jsou tedy odborně na výši,“ radí mluvčí Martin Zeman.
Víte, že…
vloni evidoval Hasičský záchranný sbor ČR celkem 1179 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína? V drtivé většině případů se jednalo o požáry, které vznikly v důsledku jisker z komínu a vznícení sazí. Přímé škody dosáhly 190,9 milionů korun, zranilo se 38 osob a 1 člověk zemřel.
Komíny potřebují pravidelnost
Popraskané spáry, nevymetené saze nebo špatně napojené spotřebiče můžou způsobit požár. Pravidelné čištění i kontroly jsou proto nutností, navíc nařízené i zákonem (vyhláška č. 34/2016 Sb.). „Ze zákona je povinnost zkontrolovat (a vyčistit) spalinovou cestu jednou ročně autorizovanou osobou, tedy držitelem živnostenského oprávnění Kominictví. Dále u pevných paliv je ještě povinnost dalších tří čištění v roce. Tato čištění již nemusí dělat kominík, může si je majitel objektu dělat sám,“ vysvětluje mluvčí Martin Zeman.
Netápejte, čistěte a kontrolujte
Podle odborníků si lidé často pletou odborné pojmy. Je totiž rozdíl mezi čištěním, kontrolou a revizí i tím, kdo co může provádět.
• ČIŠTĚNÍ můžete provádět sami
Čištění je odstranění a vymetení sazí a můžete ho provádět i svépomocí. Vyplatí se vést si o tom záznamy. Nejlepší se poradit se s kominíkem nebo výrobcem komínů, jaké prostředky pro čištění vybrat. Pokud např. budete čistit nerezový komín obyčejnou kovovou štětkou, tak ho zničíte.
• KONTROLA platí jen od kominíka
Kontrolu musí provádět kominík, který při ní prověří stav komínového tělesa, jako je těsnost kouřovodu nebo i to, jak je vyčištěn. Podle vyhlášky je nutná jednou ročně, u kondenzačního kotle nebo chaty jednou za dva roky. O kontrole přitom musíte vždy dostat potvrzení. V případě, že ho kominík nebo revizní technik nevystaví, tak i jemu hrozí pokuta až 50 000 Kč.
• REVIZI musí udělat revizní technik
Revize se provádí při nově postaveném komíně, při výměně spotřebiče, prodloužení komína nebo po nějaké havárii. Tuto činnost může vykonávat pouze revizní technik, který má speciální oprávnění. Jejich seznam vede Hasičský záchranný sbor.
Proč si pozvat kominíka
Podle údajů shromážděných Společenstvem kominíků od 109 členů, odhalili tito kominíci za jediný rok více než 8000 závad na spalinových cestách. Z toho 2726 závad přímo ohrožovalo život a zdraví osob. „Vztaženo na všechny kominíky v České republice je to více než 100 000 odhalených závad, kdy bylo ochráněno zdraví a životy zákazníků,“ dodává mluvčí Zeman.
