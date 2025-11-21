Svědci o neštěstí na hradecké ZŠ: Popálené děti a manévr u sprchy! Pomohl klient posilovny
Ve čtvrtek odpoledne došlo v družině na základce v Hradci Králové k velkému neštěstí. Během pokusu se na zájmovém kroužku popálily dvě děti! Zranění utrpěla také jedna vychovatelka. Děti skončily s popáleninami v nemocnici. O neštěstí promluvili svědci.
K nehodě mělo dojít během odpolední zájmové aktivity v prostorách základní školy Comenius. Popáleniny utrpěli tři lidé, mělo jít o dvě nezletilé dívky a jednu vychovatelku. „Dospělou osobu záchranáři ošetřili a ponechali na místě,“ řekla Blesku mluvčí královéhradeckých záchranářů Lucie Hanušová. „Z nezletilých pacientů byl jeden letecky transportován na Kliniku popáleninové medicíny v Praze a druhý pozemně do Fakultní nemocnice v Hradci Králové,“ dodala.
Neštěstí popsali také svědci celé události. „Oni tam dělali nějaké pokusy, nebo co. A nějaká osmiletá holčička… Něco tam asi vybuchlo. Odvezla je sanitka a jednoho klučinu odvezl vrtulník,“ uvedla pro televizi CNN Prima News jedna ze svědkyň. Podle vyjádření hasičů nešlo o výbuch, ale o termickou reakci. Požár byl uhašen ještě před jejich příjezdem.
Pomocnou ruku přitom podal také jeden z náhodných kolemjdoucích. „Byl to pán, který chodí nahoru do posilovny. Přesně věděl, co dělat. Popálené děti se omývaly vlažnou vodou ve sprše. Vlastně nám to radila i operátorka záchranky. Jsme moc rádi, že tam byl a že děti dostaly tu nejlepší možnou pomoc,“ uvedla pro Deník.cz vedoucí tamního střediska Lada Štěpánová.
„Věc budeme prověřovat pro možné spáchání přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti,„ dodala k případu mluvčí policie Karolína Macháčková.
