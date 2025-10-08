Lichva s papírovou zástěrkou, armádní přístup, falešná ekologie: Knižní second hand Knihobot čelí bojkotu
Knižní second hand Knihobot na začátku září pokořil milník tří milionů prodaných knih, čímž výrazně překonal prodeje v předcházejících letech. O měsíc později se ale jeho jméno skloňuje v o poznání méně lichotivějším kontextu. Spisovatelka Nina Špitálníková společnost označila za „lichvu s papírovou zástěrkou“ a vyzvala k jejímu bojkotu. Autorce knih o Severní Koreji se navíc začali ozývat bývalí i současní pracovníci Knihobotu, kteří mluví o špatných podmínkách brigádníků.
Společnost Knihobot čelí ostré kritice kvůli pracovním podmínkám jejích pracovníků a firemní kultuře obecně. On-line knižní second hand na svých stránkách uvádí, že knihám dává druhý život a ekologickým provozem ušetří tisíce tun CO₂. Bývalí i současní pracovníci ovšem upozorňují, že mnoho knih končí ve spalovně, a mluví o „vojenských“ podmínkách na pracovišti.
Kauzu odstartovala koreanistka a spisovatelka Nina Špitálníková na svém instagramovém účtu. Pozastavila se nad faktem, že její publikace Deníky ze Severní Koreje, které byly jako doplňkový materiál v rámci crowdfundingové kampaně v době vzniku samostatně neprodejné, Knihobot nabízí za částku přesahující čtyři tisíce korun. „Za sešit. Bez ISBN. Bez distribuce. Bez povolení,“ podivila se Špitálníková a vyzvala k bojkotu Knihobotu.
Společnost zareagovala komentářem vysvětlujícím cenotvorbu. „Algoritmus původně stanovil cenu knihy podle dat z Trhu knih, kde se stejný titul s podpisem autora nabízí za 5 000 Kč,“ uvedl Knihobot. Po kontrole nabízeného výtisku, ve kterém podpis autorky není, se nově stanovená cena má pohybovat mezi 1200 a 1800 korunami.
Nina Špitálníková ve svém příspěvku nakousla i téma ekologického provozu Knihobotu. „Udržitelnost je pro nás základ. Snažíme se co nejvíc využít to, co už jednou vzniklo – od knih, kterým dáváme druhý život, přes výplňový materiál v balících až po kancelářský nábytek. Díky Knihobotu už našlo nový domov 7,1 milionu knih. A co to znamená pro planetu? Ušetřili jsme 7 100 tun CO₂ – to je jako zachránit 355 000 stromů!“ uvádí společnost na svých stránkách.
Podle Špitálníkové si ovšem Knihobot na „ekoprojekt“ jen hraje. „Tohle není láska ke knihám. Tohle je lichva s papírovou zástěrkou. A celý ten image se sprejováním chodníků a honosnými řečmi o kultuře, si můžete… no, zarámovat,“ shrnula spisovatelka.
Špitálníkové se začali ozývat bývalí a v některých případech i současní pracovníci Knihobotu, kteří podpořili její slova a zpochybnili image firmy jako ekologické. Kromě toho začali mluvit i o špatných podmínkách brigádníků. Podle Špitálníkovou zveřejněných svědectví pracovníci často čelí výhrůžkám vyhazovem a jsou pod neustálým tlakem na co nejvyšší výkon.
„CEO Dominik Gazdoš zastává názor, že je potřeba zacházet s brigádníky s armádním přístupem. Pracovní podmínky jsou příšerné, musíte splňovat nesmyslné hodinové normy, a když je nestíháte, je vám často vyhrožováno vyhazovem či vás rovnou vyhodí. Musíme tvrdit, že knihy vyřazené z prodeje jdou na dobré účely, např. jako rekvizity do divadel. Všechny vyřazené knihy avšak končí v plechových bednách a končí nejčastěji ve spalovnách,“ uvedla jedna z dle svých slov současných pracovnic Knihobotu. Špitálníková zpráv podobného ražení sdílela desítky.
Knihobot na množící se dotazy reagoval vyjádřením. „Náročnost práce v Knihobotu komunikujeme od začátku naprosto transparentně – mluvíme o normách, tempu i systému odměn a víme, že tahle práce není pro každého. Každý brigádník má deset směn na zaučení, během kterých má prostor se do práce dostat a zjistit, jestli mu vyhovuje. Ti, kteří pracují nadstandardně, mají bonusy a odměny. Knihy vyřazujeme ve chvíli, kdy jejich cena na trhu klesne natolik, že by se jejich prodej už našemu klientovi nevyplatil (více najdete v našich obchodních podmínkách). Díky tomu můžeme uvolnit místo novým titulům, o které je aktuálně zájem. Klienti si své knihy mohou do dvou týdnů od vyřazení objednat zpět. Snažíme se, aby měl každý titul šanci najít nového čtenáře.“
