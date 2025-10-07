V Prostějově zemřela oblíbená učitelka: Smrt během výuky!
K obrovské tragédii došlo v pondělí v Reálném gymnáziu a základní škole Otty Wichterleho v Prostějově. Oblíbená učitelka Šárka K. zemřela, když vedla děti z druhé třídy na plavání. Pomoct se jí snažili svědci i záchranáři, bohužel neúspěšně. Škola vydala dojemný příspěvek.
Učitelka Klára si v pondělí stěžovala na dušnost. Před školou se jí udělalo špatně. „Než jsme dojeli, došlo k náhle zástavě oběhu. Svědci na místě již začali s resuscitací, ve které pokračoval náš lékař. Bohužel po půl hodině už tam byly nevratné změny a paní se nepodařilo zachránit,“ potvrdila mluvčí ZZS Olomouckého kraje Lucie Mikisková.
O žáky se během resuscitace postarala druhá učitelka, která na místě byla. Podle vedení školy jsou všechny děti v pořádku, zařízení ovšem zvažuje zajištění psychologické podpory.
Škola na svém webu vydala také smuteční oznámení. „(...) Paní učitelka věnovala své práci s dětmi mnoho let a zanechala v nich i v nás hlubokou stopu. Budeme na ni vzpomínat s vděčností a láskou. Bylo nám ctí,“ stojí v příspěvku.
Učitelka byla mezi kolegy i žáky velmi oblíbená. „Mezi své nejbližší kolegyně vnášela milý úsměv, pohodu a vnitřní klid. Byla nejen výbornou a skvělou kolegyní, ale i trpělivou a chápající kamarádkou,“ uvedla škola v oznámení.
