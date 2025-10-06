Muži během pár vteřin batůžek prozkoumali. Jeden hlídal, druhý vytáhl z peněženky 2500 korun. „Když se paní vrátila, zbyl jí sice batůžek, ale i oči pro pláč. Celou věc nahlásila Policii ČR, která nás vzápětí kontaktovala,“ uvedli místní strážníci na sociálních sítích.
Kamerové záznamy odhalily dvojici místních „firem“, vyslané hlídky šly najisto. Zlodějům a jejich aktivitám se nyní věnuje státní policie. „Nenechávejte své věci bez dozoru, ani když si odběhnete jen na minutku. Příležitost dělá zloděje,“ apelují boskovičtí strážníci na veřejnost.
VIDEO: Prchající zloděj se zamotal do žiletkového plotu
Zloděj prchal před policisty přes žiletkový drát, který chránil policejní objekt. Policie ČR
