Muži během pár vteřin batůžek prozkoumali. Jeden hlídal, druhý vytáhl z peněženky 2500 korun. „Když se paní vrátila, zbyl jí sice batůžek, ale i oči pro pláč. Celou věc nahlásila Policii ČR, která nás vzápětí kontaktovala,“ uvedli místní strážníci na sociálních sítích.

Nový fígl zlodějů: Objednají zboží před dům, kde nebydlí, a vytrhnou ho kurýrovi

Ilustrační foto

Kamerové záznamy odhalily dvojici místních „firem“, vyslané hlídky šly najisto. Zlodějům a jejich aktivitám se nyní věnuje státní policie. „Nenechávejte své věci bez dozoru, ani když si odběhnete jen na minutku. Příležitost dělá zloděje,“ apelují boskovičtí strážníci na veřejnost.

VIDEO: Prchající zloděj se zamotal do žiletkového plotu

Video
Video se připravuje ...

Zloděj prchal před policisty přes žiletkový drát, který chránil policejní objekt. Policie ČR