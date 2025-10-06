Případ byl natolik ohavný, že předseda soudního senátu Miloš Žďárský vyloučil veřejnost, ponechal ji tam pouze na přečtení obžaloby.

Otřesný případ: Otec tří dětí znásilnil svou nezletilou sestru (14)!

Ilustrační foto. Na muže bylo vzneseno několik obvinění za znásilnění

Rodila jiným děti

Podle obžaloby se pár seznámil přes internet. Žena pocházející z Olomoucka se živila jako „množírna“. Sloužila totiž jako náhradní matka pro páry, které nemohly mít děti. Takto odnosila pět dětí, za které inkasovala po 200 tisících korun. Kromě toho měla i svou dceru, která se záhy stala předmětem zvrhlých choutek jejího amanta, který pochází z jižní Moravy.

Ten měl ve svém domě nainstalované skryté kamery, a to i v dětském pokoji a koupelně. Tajně tam natáčel své nevlastní dcery. Některým z nich přitom ještě nebylo ani patnáct. Záznamy pak uchovával a sdílel s dalšími lidmi, kteří se podle policie zajímali o dětskou pornografii. Policisté u něj našli více než 13 tisíc zakázaných snímků. Na případ upozornil server novinky.cz.

Dítě chtěli omámit

K nejodpornějšímu činu se ale chystal po domluvě s matkou dívenky. „Žena mu poslala přesnou adresu. Domlouvali se, jak dceru omámí nezjištěnou látkou a budou provádět různé praktiky včetně soulože s dcerou i matkou,“ uvedl u soudu státní zástupce Marek Vagai.

Co následovalo pak, už veřejnosti zůstalo utajeno, neboť ji soudce z pochopitelných důvodů vykázal ze soudní síně. Zvrhlíkovi i krkavčí matce hrozí za několik zločinů a přečinů až 12 let vězení.

