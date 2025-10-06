Případ byl natolik ohavný, že předseda soudního senátu Miloš Žďárský vyloučil veřejnost, ponechal ji tam pouze na přečtení obžaloby.
Rodila jiným děti
Podle obžaloby se pár seznámil přes internet. Žena pocházející z Olomoucka se živila jako „množírna“. Sloužila totiž jako náhradní matka pro páry, které nemohly mít děti. Takto odnosila pět dětí, za které inkasovala po 200 tisících korun. Kromě toho měla i svou dceru, která se záhy stala předmětem zvrhlých choutek jejího amanta, který pochází z jižní Moravy.
Ten měl ve svém domě nainstalované skryté kamery, a to i v dětském pokoji a koupelně. Tajně tam natáčel své nevlastní dcery. Některým z nich přitom ještě nebylo ani patnáct. Záznamy pak uchovával a sdílel s dalšími lidmi, kteří se podle policie zajímali o dětskou pornografii. Policisté u něj našli více než 13 tisíc zakázaných snímků. Na případ upozornil server novinky.cz.
Dítě chtěli omámit
K nejodpornějšímu činu se ale chystal po domluvě s matkou dívenky. „Žena mu poslala přesnou adresu. Domlouvali se, jak dceru omámí nezjištěnou látkou a budou provádět různé praktiky včetně soulože s dcerou i matkou,“ uvedl u soudu státní zástupce Marek Vagai.
Co následovalo pak, už veřejnosti zůstalo utajeno, neboť ji soudce z pochopitelných důvodů vykázal ze soudní síně. Zvrhlíkovi i krkavčí matce hrozí za několik zločinů a přečinů až 12 let vězení.
VIDEO: Policie zadržela tři muže kvůli znásilnění v Malešickém parku. Policie zadržela tři muže kvůli znásilnění v Malešickém parku. Policie ČR
Policie zadržela tři muže kvůli znásilnění v Malešickém parku. Policie ČR