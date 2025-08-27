Macko byl loni v dubnu u rodiny dívky na návštěvě. „Obžalovaný dívku mladší patnácti let objal rukama kolem trupu, aby se nemohla bránit. Vynesl ji do prvního patra bytového domu a tam ji znásilnil,“ řekl už před soudem v Brně státní zástupce Marek Vagai.
Eskorta přivádí k soudu Jána Macka, znásilnil retardovanou školačku. Hynek Zdeněk
U soudu se přitom snažil ze sebe dělat oběť. „Chtěl jsem sexu zabránit, ale nepodařilo se mi to. Přiměla mě k tomu, “ tvrdil drze. Jeho verzi vyvrátili znalci i lékařská zpráva.
Vrchní soud mu vyhověl. „Soud prvního stupně uložil nepřiměřeně nízký trest. Nově bylo proto změněn na sedm let vězení,“ upřesnil mluvčí Vrchního soudu Stanislav Cik. Verdikt je pravomocný.