Macko byl loni v dubnu u rodiny dívky na návštěvě. „Obžalovaný dívku mladší patnácti let objal rukama kolem trupu, aby se nemohla bránit. Vynesl ji do prvního patra bytového domu a tam ji znásilnil,“ řekl už před soudem v Brně státní zástupce Marek Vagai.

Mladík v Brně znásilnil retardovanou školačku: 5,5 roku vězení

Za zpřísněných bezpečnostních opatření začalo před Krajským soudem v Brně přelíčení s Jánem M. (24). Je obžalován, že znásilnil školačku.
Mladík po činu dívce vyhrožoval, že ji zbije, když to někomu řekne. Krátce po aktu, ale do místnosti vešla sestra dívky, kterou zaskočilo, že je její sourozenec celý od krve. Soulož tak nezůstala utajena.

Eskorta přivádí k soudu Jána Macka, znásilnil retardovanou školačku. Hynek Zdeněk

U soudu se přitom snažil ze sebe dělat oběť. „Chtěl jsem sexu zabránit, ale nepodařilo se mi to. Přiměla mě k tomu, “ tvrdil drze. Jeho verzi vyvrátili znalci i lékařská zpráva.

„Znásilněná dívka se musela podrobit chirurgickému ošetření a trpí od té doby posttraumatickou stresovou poruchou,“ zdůraznil státní zástupce. Nemohl se tak smířit s verdiktem, který Macka poslal na 5,5 roku za mříže a k Vrchnímu soudu do Olomouce poslal dovolání,“

Vrchní soud mu vyhověl. „Soud prvního stupně uložil nepřiměřeně nízký trest. Nově bylo proto změněn na sedm let vězení,“ upřesnil mluvčí Vrchního soudu Stanislav Cik. Verdikt je pravomocný.

Autor: Hynek Zdeněk