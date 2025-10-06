„Ženu kontaktovala prostřednictvím telefonu osoba vydávající se za policistku s tím, že cizí osoba si chce na ženu sjednat úvěr. Při rozhovoru se žena falešné policistce zmínila, že je oprávněna disponovat s finančními prostředky z účtu, který spravuje,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön. Podvodníci ani nevěděli, že natrefili na „zlatou žílu“.
Žena totiž je podle serveru novinky.cz místopředsedkyně a členka výboru SVJ a mohla nakládat s penězi na společném účtu nájemníků.
„Krátce nato byla kontaktována mužem, jenž se vydával za bezpečnostního pracovníka banky. Pod smyšlenou legendou ochrany peněz se falešnému pracovníkovi banky podařilo ženu přesvědčit, aby peníze převedla na tzv. zabezpečené účty. Během několika hodin žena provedla dle instrukcí prostřednictvím internetového bankovnictví více než dvacet plateb na téměř deset účtů, při kterých odeslala částky v celkovém součtu téměř pět milionů korun,“ dodal mluvčí.
Detektivové případ řeší pro podezření z podvodu, místopředsedkyni i nájemníkům ale zůstal vybílený účet a těžko dostanou své peníze zpět...
VIDEO: Adam byl podveden kybersmejdy. Popsal jejich propracovany podvod.
Adam byl podveden kybersmejdy. Popsal jejich propracovany podvod. PČR