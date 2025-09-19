Příběh „když oni mně, tak já vám“ začal zhruba před dvěma lety. Seniorku oslovil údajný známý, který v době normalizace emigroval do Anglie. Nyní se prý chtěl vrátit. „Požádal mě, zda by nemohl na moji adresu poslat nějaké cenné věci včetně hotovosti 220 tisíc euro (5,5 milionu Kč),“ uvedla penzistka policistům podle serveru novinky.cz.
Souhlasila a problémy se začaly nabalovat. Nejprve poplatek společnosti za 65 tisíc korun a následovaly další platby. „Naposílala jsem jim všechny peníze. To bylo přes 630 tisíc korun,“ dodala.
630 tisíc od jednoho muže
Jakmile prozřela, že naletěla podvodníkům. Rozhodla se sama vylákat peníze od svých známých. Jednoho z nich dokonce „pumpla“ o 630 tisíc! Tvrdila jim, že potřebuje doplatit pojistku v Německu, kde několik let pracovala. V době, kdy měla půjčené peníze vrátit, ale vymýšlela podle obžaloby jen výmluvy. Celkem si napůjčovala takřka 1,5 milionu.
Když spadla klec, kriminalistům tvrdila, že pro sebe nic z půjčených peněz nepoužila a prý je opravdu posílal známému do Německa kvůli pojistce. O té se však nenašel žádný doklad.
„Byla jsem hloupá a naivní. Stydím se před těmi lidmi, od kterých jsem si půjčovala,“ zpytovala svědomí u výslechu. Státní zástupce jí navrhuje tříletou podmínku s tím, že musí vrátit půjčené peníze.
