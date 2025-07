Mohla to být romantická pohádka, ale je to krutá realita. Padesátnice z Ostravy podlehla na internetu kouzlu údajného amerického sportovce a přišla o neuvěřitelné tři miliony korun! Místo šťastného konce má účet v mínusu a oči plné slz.

Celé to začalo celkem nevinně na seznamce. „Tam ji zaujal údajný pohledný Američan, který tentokrát nehledal lásku, ale přátelství a porozumění,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková. Prý ho už unavují ženy, co mu na síti nabízejí jen sex. Právě tahle upřímnost Ostravačku doslova odzbrojila.

Od rodiny k investicím

Z chatu se brzy stal denní rituál. Řešili spolu obyčejné věci - práci, rodinu, plány… a pak přišlo velké lákadlo. Američan se pochlubil, jak umí vydělávat na nákupu a prodeji zlata. Dokonce jí slíbil, že jí všechno vysvětlí a pomůže.

Chytila se! První vklad dělal necelých 17 tisíc korun. „Vše vypadalo důvěryhodně. Dokonce se na účtu objevil i malý zisk,“ líčila mluvčí. To stačilo, aby se v ženě probudila vidina rychlého zbohatnutí.

Během pár dní tak přesunula stovky tisíc korun. Dokonce si do mobilu stahovala různé investiční aplikace a slepě následovala každou radu tajemného muže.

Tři miliony v tahu

Na papíře měla na účtu desítky tisíc dolarů. Reálně jí však přišlo jen 780 euro (19 500 Kč). Když se ptala proč, odpověď byla jasná: Musí vložit další peníze, aby se fondy uvolnily.

Žena tak šla do banky pro půjčku 700 tisíc korun! Co na to její americký zlatokop? Slíbil, že jí pošle vlastní peníze. Poslal pět tisíc dolarů (zhruba 105 000 Kč), ale i to byla jen hra. Nakonec poškozená žena po čtrnácti dnech zoufalství prozřela a šla vše oznámit policii.

„Investovala na nákup a prodej zlata téměř tři miliony korun. O tyto peníze však přišla,“ dodala Michalíková. Případ policie šetří jako zločin podvodu.

Policie znovu varuje

Ostravská policie zahájila vyšetřování a připomíná veřejnosti, že tyto online investice a románky s cizinci jsou velmi častou pastí. Podvodníci mluví jako ze žurnálu, mají skvělé IT znalosti a dokážou vás obalamutit tak, že ani nevíte, komu posíláte své životní úspory.

