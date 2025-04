Ani ve snu nenapadlo osamělou Bohumilu Lorenčíkovou (65), že se z jejího nápadníka, do kterého se zakoukala přes sociální síť, vyklube podvodník, za nějž to ještě schytá u soudu! Podle žaloby mu „proprala" 1,6 milionu korun! Potrestána byla podmínkou.

Naivní seniorce se představil dodnes zcela neznámý pisatel jako realitní makléř. Spřádali sny o společné budoucnosti, načež ji požádal o službičku. Postupně jí naposílal na účty 1,6 milionu, které ji nutil vybrat a následně podle jeho pokynu vkládat do bitcoinmatu.

Zamilovaná žena prý netušila, že »její« John Willis je podvodník, který zmíněnou částku vylákal od 15 dalších též vdavekchtivých žen. „Zamilovala jsem se do něj. Úplně jsem mu naletěla. Připadám si jako hlupák,“ rozplakala se včera u soudu.

„Posílal mi dopisy, že přijede a všechno mi vysvětlí. Že budeme spolu. Věřila jsem mu, i to, že je realitní makléř,“ štkala důchodkyně. Její důvěřivost se však značně nevyplatila. Soud trestal dosud bezúhonnou ženu dvouletou podmínkou s tříletým odkladem. Žena trest přijala. Odsouzena byla důvěřivá žena za legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Video Video se připravuje ... Důvěřivá žena (vlevo) naletěla na internetu podvodníkovi. Zatímco on vyvázl, ona dostala podmínku za "proprání" 1,6 milionu . Karel Janeček

Co poslal, vložila

Paní Bohumila vinu přiznala, hájila se však tím, že neměla nejmenší tušení, že páchala trestnou činnost. Z finančních operací, při kterých proprala neznámému padouchovi přes 1,6 milionu, neměla odsouzená ani korunu!

Peníze v ohrožení, nahažte je do bitcoinmatu! Naivka poslechla a přišla o milion

Vše, co jí naposílal na účty do banky, podle jeho instrukcí vybrala a uložila do bitcionmatu. „Já nevěděla, že je to trestné,“ dušovala se. Vkládala ale do bitcoinmatu peníze dál pro podvodníka i poté, co ji před tím varovala policie.

Ten, jenž si hrál na realitního makléře Johna Willise, se vydával u dalších nejméně 15 svých obětí také za lékaře v Jemenu nebo na Ukrajině. Jindy jim nalhal, že podniká s vínem na Floridě i v Turecku. Některá z podvedených mu poslala hotovost dokonce i devětkrát.