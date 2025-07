Potup měla podvodnice opravdu „vymakaný“ nejprve si z veřejně dostupných zdrojů zjistila telefonní číslo budoucí oběti. Zavolala a představila se jako operátorka společnosti T-Mobile.

„Při rozhovorech řešila zabezpečení osobních údajů a zmanipulovala pod tlakem poškozené k tomu, že z nich vylákala nezbytné přístupové údaje včetně jednorázového bezpečnostního hesla ze SMS, které si podvedení nechali vygenerovat a zaslat na svůj mobil,“ popsal postup pro idnes.cz policejní mluvčí David Schön.

Pak už byl mobil její. Aktivace eSIM totiž automaticky deaktivovala původní fyzickou SIM kartu.

Její čas byla noc

Díky tomu měla neomezený přístup do všech aplikací i internetového bankovnictví svých obětí. S finančními machinacemi vždy čekala na noc. „V nočních hodinách si oběti zpravidla všimly problémů se signálem až s časovým zpožděním. Mezitím podvodnice aktivně zadávala žádosti o navýšení limitů, sjednávala půjčky nebo prováděla převody peněz z účtů poškozených,“ popsal servru Kamarýt z T-Mobile.

Policistům se podařilo ženu lapit v červnu 2023, dostala se i do vazby, ze které jí ale „vysekal“ obhájce. Vychytralá Ostravačka okamžitě prchla do zahraničí, podle předvolby, kterou používala, do Španělska. V podvodech pokračovala dál.

Žadonila o odblokvání

Na opětovném zatčení se tak podílelo i několik policejních sborů Evropy včetně specializovaného pracoviště Europolu J-CAT (Joint Cybercrime Action Taskforce). Klíčová byla i spolupráce s mobilním operátorem. Ten zablokoval její telefonní číslo.

„To byl zásadní krok, protože tím ženu odřízli od peněz. Na zablokované číslo měla totiž navázané ovládání finančních toků, a zůstala tak v zahraničí bez prostředků,“ uvedl Schön.

Podvodnice pak v zoufalství dokonce sama zavolala mobilního operátor a s nabídkou, že přestane podvádět, žadonila o odblokování karty.

Začátkem února spadla klec a ženu dopadli kriminalisté na Tenerife, odkud byla následně eskortována do České republiky. Podvodnice přitom dokázala utratit takřka vše z vylouděných 16,5 milionu! Dopřávala si luxusní bydlení, propadla internetovému sázení a nakupovala i drogy. Hrozí ji nyní 12 let vězení.