Šikanovaný Roman (†15) skočil ze střechy školy: Velký zvrat v případu!
Jsou tomu už téměř dva roky, co žák deváté třídy ZŠ Parchovany na Slovensku, Roman, spáchal sebevraždu skokem ze střechy. Důvodem byla údajně dlouhodobá šikana. Případ se zřejmě konečně blíží ke konci. Vyšetřovatelé rodiny umožní nahlédnout do vyšetřovacího spisu.
Osudný den se během přestávky Roman vplížil na střechu školy, odkud se pak chystal skočit. Na internetu tehdy kolovalo děsivé video, ve kterém na Romana spolužáci řvou a povzbuzují ho tím ke skoku. Z něj je patrné, že Roman před skokem váhal. „Romane, pojď dolů, č**áku. Romane, skoč!“ zaznívalo. Na místě měla být přítomna i matka chlapce. Prosila syna, aby neskákal.
Bohužel mladík nakonec skočil a na následky zranění potom v nemocnici zemřel. Podle rodiny byl Roman dlouhodobě šikanován. Pomoc přitom prý nenašel ani u pedagogů i ředitele školy! Jak okomentovala televize JOJ, policie v případu obvinilia jednu ze spolužaček, a to z přečinu účasti na sebevraždě.
Zvrat v případu
Na přelomu letošního září a října měla rodina konečně možnost pročíst vyšetřovací spis. Prostudování spisu je formální krok, který předchází ukončení vyšetřování. Zda dojde k podání obžaloby na konkrétní osobu, dosud není zřejmé.
Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.
