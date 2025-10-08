Děsivé video srážky lodí v rychlosti 108 km/h: Tři mrtví a dva zranění
Nešťastnou událost zapříčinil mladík na rybářském turnaji v Alabamě v Georgii. Řídil loď a v rychlosti 108 km/h plul střemhlav proti jinému plavidlu. Pohroma si vyžádala 3 mrtvé a 2 zraněné. Na videu je vidět celá děsivá událost.
Flint Andrew Davis (22), mladík, který v osudný den řídil loď, čelí obvinění ze tří případů zabití z nedbalosti a dvou napadení prvního stupně. Kromě toho se chopil kormidla bez bezpečnostního osvědčení pro jachtaře!
Video ukazuje, jak loď uhání přes jezero Lewis Smith rychlostí asi 108 km/h. V jednu chvíli se jí v cestě objeví jiná loď a dochází ke střetu. Plavidlo s bezohledným kapitánem pak extrémní rychlostí vystřelí do vzduchu.
Přestože loď jela tak rychle, podle šéfa námořní hlídky to nebyl hlavní důvod havárie. Místo toho uvedl, že nehodu způsobila nepozornost kapitána, rozptýlení a nedostatečná pozornost, podle zpravodajství ABC News.
Davisovi právníci vydali prohlášení, že v době incidentu nebyl pod vlivem žádných omamných látek. Řekli, že pachatel hluboce lituje svých činů, a podotkli, že jedinou otázkou v tomto případě je jeho duševní stav. Pak ještě dodali, že je mladík zatím pouze obžalovaný a o jeho vině bude rozhodnuto až u soudu, uvedla televizní stanice NewsChannel 9.
