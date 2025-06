Expert popsal zlom ve vyšetřování pádu letadla v Indii: Na vině byla porucha obou motorů?!

Zlom ve vyšetřování letecké nehody, která se odehrála minulý týden v indickém Ahmadábádu a připravila o život stovky lidí, může přinést video natočené jedním ze svědků nehody. Podle experta a bývalého pilota totiž záznam zachycuje, co mohlo zřícení Boeingu způsobit! Přibývají navíc jména obětí. Mezi nimi byla například zdravotní sestřička vracející se za rodinou, čerstvě zasnoubený pár nebo influencerská homosexuální dvojice.

Přesná příčina tragédie je stále záhadou. Objasnit by ji mohly černé skříňky, které teď vyšetřovatelé začali analyzovat. „Data odhalí vše,“ řekl AP bývalý pilot a odborník na letectví Amit Singh. Úřady podle něj kromě černých skříněk použijí při vyšetřování záznamy z kamer a vyslechnou svědky nehody. Dále budou zkoumat záznamy o výcviku pilotů, celkové zatížení letadla a jeho výkonnost z minulých letů stejně jako všechny dříve hlášené problémy.

Klíčový moment

K neštěstí se vyjádřil i letecký analytik a někdejší komerční pilot Steve Schreiber. Ten ve videu upozornil na jeden klíčový moment, kde se pád letounu podařilo zachytit. Na záznamu je vidět jakýsi tmavý bod, což by měl být turbína známá pod zkratkou RAT. „Ta se aktivuje pouze v případě vážného ohrožení, kdy letoun ztratí elektrický nebo hydraulický systém. Stejně tak se stane, když letadlo ztratí výkon kvůli výpadku všech motorů,“ vysvětluje Schreiber.

RAT v případě nouze generuje elektrickou energii, která je nutná pro pohánění klíčových systémů letadla. Expert vysvětlil, že jde o malý motorek, který má letounu pomoc v případě nouze.

Schreiber zmínil i další důležitou věc, která podporuje jeho teorii, že tragédii způsobil výpadek všech motorů. Turbína totiž dělá velmi specifický zvuk, který jde z videa slyšet. „Kdybyste se na to video nedívali a jen ho poslouchali, zní to, jako by tam proletěl vrtulový stroj,“ uvedl dále expert. Podle něj letoun po závadě obou motorů ztratil rychlost a vztlak.

Indická vláda po havárii z minulého týdne nařídila kontrolu všech Dreamlinerů, které Air India vlastní. V současnosti létá po světě kolem 1200 strojů typu Boeing 787-8 Dreamliner.

Kdo je mezi obětmi?

Pád stroje, který mířil z Ahmadábádu do Londýna, přežil pouze jediný cestující. Tragédie si vyžádala celkem 279 obětí. Příběhy některých z nich přinesl britský deník The Mirror. Mezi cestujícími byla například Raxa Modha (†55) , která nedávno ztratila manžela a v době, kdy k nehodě došlo, se vracela z mužova pohřbu. V letadle zahynuli i manželé Fiongala a Jamie Meekovi, kteří se na sociálních síti věnovali věnovali influencerství.

„Když jsme slyšeli tu zprávu, bylo to samozřejmě srdcervoucí. Životy těchto dvou mladých mužů, které byly tak plné radosti, byly tragicky ztraceny. Budou nám velmi chybět a jejich přátelé a rodina na ně budou velmi, velmi vřele vzpomínat,“ napsal známý páru.

Mezi dalšími oběťmi byl i ředitel společnosti Redcastle Lettings Altaf Patel (†51), talentovaná asijská návrhářka Thar Baxi, inspektorka a bývalá ředitelka mateřské školy Northfleet v Gravesendu Panna Nagar, zdravotní sestra Renjitha Gopakumaran, ambasadorka značky Burberry v Harrods Miriam Syed a mnoho desítek dalších.