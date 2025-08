Napadený muž na Rychnovsku málem vykrvácel: Operace ve dveřích vrtulníku!

Na počátku července došlo v Ještěticích na Rychnovsku k potyčce dvou mužů. Jeden dostal do hlavy a krku sklenicí od piva! Zranění bylo natolik vážné, že muž na místě málem vykrvácel. Operovat ho záchranáři museli už ve dveřích vrtulníku!

Potyčka dvou mužů na Rychnovsku skončila opravdu nešťastně. Jeden z úderů půllitrem zasáhl napadeného do krku, z rány následně začala stříkat krev.

„Zatímco policisté běží za pachatelem, dvě pozemní výjezdové skupiny z Rychnova nad Kněžnou, tým letecké záchranné služby i inspektor provozu se snaží zastavit silné krvácení z krku pacienta po napadení,“ uvedli královéhradečtí záchranáři na sociálních sítích.

Šlo o vteřiny, ani krátký let do nemocnice by pacient nemusel přežít. Muže tak museli operovat už ve dveřích vrtulníku!

„Lékař po celou dobu transportu tlačí prsty na cévy pacienta, aby nevykrvácel. Díky operačnímu středisku jsou ve Fakultní nemocnice Hradec Králové připravení a tým letecké záchranné služby předává zraněného přímo na operačním sále,“ napsali dále záchranáři.

Podezřelého útočníka policisté zadrželi jen krátce po incidentu. Podezřelý je v současnosti ve vazbě, v případě viny mu hrozí až deset let za mřížemi.