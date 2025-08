Vražda z videopůjčovny zůstane promlčená: Jaké další policie v průběhu let nedokázala objasnit?

1997 Ivana Košková - Čtrnáctiletá dívka z Příšovic na Liberecku zmizela v červenci 1997. Naposledy byla viděna, když jela na kole k tetě do 3,5 kilometru vzdáleného Svijanského Újezdu. Na místo ale nikdy nedojela a ani desítkám policistů se nepodařilo nic vypátrat. | Archiv Blesku

Mezi další z případů, které se policii nepodařilo objasnit, je také zmizení dítěte. Čtrnáctiletá Ivana Košková z Příšovic zmizela beze stopy 13. července roku 1997. Osudného dne se rozhodla, že navštíví svou tetu ve vedlejší vesnici. Vypravila se tam na kole, domů se však už nevrátila.

Co se onoho dne stalo, se doposud nepodařilo přesně zjistit. Dívku tehdy vidělo několik svědků včetně Ivaniny spolužačky, která ji údajně zahlédla, jak zatočila ke hřbitovu. Další svědkyně uvedla, že ji míjela autem v jiném směru, než měla dívka původně namířeno. „Nenašli ani kolo. Bylo to den po slavnostech, kriminalisté tvrdili, že to vyšetřili, že to prohlídli,“ uvedl před časem zoufalý otec, který stále doufá, že se jeho dcera jednoho dne vrátí domů.

Policie tehdy prohledala celé široké okolí, rodina rozdávala letáky a hojně oslovovala média. Bohužel však naprosto bezvýsledně. Kriminalisté pracovali s několika verzemi, ale ani jednu z nich se jim za dlouhé roky nepodařilo potvrdit. Podle dokumentaristy Petra Hátleho, který případ zpracoval v podcastové sérii Pohřešovaná, se jeví jako nejpravděpodobnější varianta to, že Ivanu Koškovou někdo unesl a následně se dívka stala obětí násilného trestného činu.

I když je případ promlčený, mohl by být přeci jen nakonec vyřešen. V červenci tohoto roku u domu v Albrechticích na Liberecku zasahovali hasiči i kriminálka. Zajímala je stará studna a septik na zahradě. Místní navíc Blesku potvrdili, že má policie eso v rukávu. „Někdo se údajně přiznal na smrtelné posteli, že ji zabil. Proto sem naběhli a začali pátrat,“ svěřila se Blesku jedna z místních občanek s tím, že kriminalisté měli nalézt kosterní ostatky. Ty by teď měly projít expertízou, která by měla být hotova do několika měsíců.