Svalovec Tomáš S. dostal 18 let za vraždu prostitutky: Číňanku uškrtil a zohavil žíravinou

Tomáš S. se na sociální síti prezentuje jako velký svalovec. Síla v jeho rukou ale stála život Asiatku.
6. října 2025
6. října 2025
Nespokojenost s Číňankou poskytující privátní sexuální služby byla na začátku její vraždy. Tomáše S. (26), který k 52leté prostitutce šel, zklamal její zjev. Měl s ní konflikt, při kterém ji uškrtil a její obličej a hrudník zohyzdil žíravinou k čištění odpadu. Vyfasoval za to 18 let.

Muž z Hradecka, který se živí jako zámečník a je vytrénovaným svalovcem, který závodí v silovém trojboji, se o Asiatce dozvěděl na internetových stránkách s prostitutkami, kde vystupovala pod přezdívkou Nana. Zalíbila se mu na fotografii, a tak si s ní domluvil schůzku. Při setkání v garsonce v 9. patře domu na hradeckém sídlišti, kde sex za peníze poskytovala, však realita nesplnila jeho očekávání.

Odmítnutou prostitutku namíchnul

„Když jsem přišel, nevypadala tak jako na fotce, a tak jsem jí přes překladač v telefonu řekl, že chci službu jen na půl hodiny místo hodiny,“ řekl muž před soudem, který případ řešil po téměř 11 měsících od spáchání činu. Prostitutka prý trvala na původní domluvě, začala na něj nadávat, křičela nějaká čínská slova, rozmachovala rukama a strčila do něj. „V tom jsem ji chytil pod krkem,“ přiznal se k uškrcení Asiatky.

Když dle svých slov viděl zmodralý obličej ženy, krev tekoucí z její pusy, a zjistil, že ji usmrtil, začal zmatkovat a přemýšlet, jak by zmátl kriminálku a zbavil se důkazů. Vzal USB kabel, který měl sebou, který prostitutce třikrát omotal kolem krku a zatáhl se záměrem zakrýt otisky po škrcení. Kvůli zničení stop DNA pak sáhl po prostředku k čištění odpadu zvaném Fredy a žíravinou mrtvé posypal obličej a horní část trupu.

Utekl s mobily a čokoládou

Než místo vraždy Tomáš S. opustil, v bytě dle žaloby hledal peníze, ale on toto nařčení odmítl. Prý ho zajímaly věci, díky kterým by ho mohla odhalit policie. Z garsonky nakonec odešel s odcizenými dvěma tabulkami čokolády, dvěma mobilními telefony patřícími ženě, klíči od bytu a jejím zápisníkem. Jelikož v něm viděl čínské znaky, kterým nerozuměl, měl obavy, zda tam nezapsala údaje k němu. Telefony hodil do řeky.

Rozsudek v případu vraždy prostitutky není zatím pravomocný, jelikož si odsouzený i žalobkyně ponechali lhůty na odvolání

Tomáš S. se na sociální síti prezentuje jako velký svalovec. Síla v jeho rukou ale stála život Asiatku.
Témata:
smrtvraždakyselinažíravinavražda prostitutkyČínaHradec KrálovéKrajský soud v Hradci KrálovéMoravské Předměstíprostitut
znechuceny otto vam da proto ( 6. října 2025 15:31 )

a Bohužel v tomto případě jsem na straně ODSOUZENÉHO z vykonstruovaného případu tedy - Radima Žondry.

Drž se chlape a stejně tak jsem na straně údajného Vraha dcery a manželky Petra Kramného - díky naprosto NESMYSLNÝM údajným důkazům České Justice a Soudkyně Gillové (mimochodem minulost v KSČ) ! 👎

znechuceny otto vam da proto ( 6. října 2025 15:23 )

Ve Vší úctě pane Kociáne NAPROSTO s Vámi Souhlasím ... 👍

Psal jsem to již hrozně moc dávno včetně Argumentů a ZDE pár z Prostějova vypíchnu ŠIROKÉ veřejnosti (záměrně ve svých komentech kladu důraz na Argumenty a usvědčující důkazy, že tenistka i zřejmě LHALA !

zkuste si představit, že do Vaší pronajmuté byt. jednotky dorazí údajný technik/řemesník který hodlá ZKONTROLOVAT Plynové zařízení ? 😨

Co na tom, že Vaše bytová jednotka NIKDY neměla rozvod Plynu a Vy NIKDY v tomto bytě na plynu nevaříte i topíte jelikož tam NENÍ !

toto není jediná NESROVNALOST ve vyjádření tenistky Kvitové tak tedy jdeme na další ? 😃 👎

Proč po celkem umně zdařilém IDENTIKITU - Nikdo v Prostějově neznamenal pohyb ODSOUZENÉHO a NEVINNÉHO obžalovaného tedy Radima Žondry, navíc měl několik svědků ze zaměstnání kteří potvrdili, že se z pracoviště NEMOHL VZDÁLIT a čin udělat ? 😨

jdeme dále a nyní Bacha Češi - Jak se zachováte a zkuste přemýšlet ? ❤️‍

Tenistka uvedla jak napsali v minulosti novináři, že v SANITCE zavolala o OTŘESNÉM útoku svým rodičům !

Takže KRVÁCEJÍCÍ, OTŘESENÁ osoba v ŠOKU která měla přeťaty šlachy a některé prsty ji doslova po Ataku visely na kůži ?

zvedla a vytáhla/vytočila na svůj mob. telefon - ODKUDKOLIV a zavolala logicky rodičům ? 😨 👎

Tak Já Vám něco jako bývalý voják spec. sil něco povím - Logicky si NAPADENÝ /ZRANĚNÝ a KRVACEJÍCÍ drží svou zdravou rukou tu zraněnou - jakkoliv je fatálně poraněn a rozhodně nedrží či vytáhne mobil byť by v hlasovém vytáčení a ROZPORUJI to roky !

Zranění tak jak popisuje slavná tenistka a její Trenér /manžel se NESTALO tak JAK BARVITĚ POPISUJÍ !

- a o tom jsem zcela přesvědčen.

Resumé na závěr ---- Pojistka byla vyplacena, zbytek si přeberte a názor udělejte Jaký chcete 👎 😕

Jan Kocián ( 6. října 2025 14:50 )

V pochybnostech ve prospěch obžalovaného...

Oficiální verze je, že kamery nefungovaly. A právě tady by měla vzniknout rozumná pochybnost, zdali policie netvrdí, že nefungovaly kamery jenom proto, že na kamerách/záznamech třeba nebyl vůbec nikdo v době pořezání Petry Kvitové...

Jan Kocián ( 6. října 2025 14:34 )

"Zatčení předcházelo prověřování několika desítek hodin kamerových záznamů z několika kamer v domě a jeho okolí."

====­======­======­====

V případě pořezání Petry Kvitové nenašli policisté nic... respektive z kamer zjistili, že žádný muž do baráku v době pořezání Petry Kvitové nevešel... 😨

