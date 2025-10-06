Svalovec Tomáš S. dostal 18 let za vraždu prostitutky: Číňanku uškrtil a zohavil žíravinou
Nespokojenost s Číňankou poskytující privátní sexuální služby byla na začátku její vraždy. Tomáše S. (26), který k 52leté prostitutce šel, zklamal její zjev. Měl s ní konflikt, při kterém ji uškrtil a její obličej a hrudník zohyzdil žíravinou k čištění odpadu. Vyfasoval za to 18 let.
Muž z Hradecka, který se živí jako zámečník a je vytrénovaným svalovcem, který závodí v silovém trojboji, se o Asiatce dozvěděl na internetových stránkách s prostitutkami, kde vystupovala pod přezdívkou Nana. Zalíbila se mu na fotografii, a tak si s ní domluvil schůzku. Při setkání v garsonce v 9. patře domu na hradeckém sídlišti, kde sex za peníze poskytovala, však realita nesplnila jeho očekávání.
Odmítnutou prostitutku namíchnul
„Když jsem přišel, nevypadala tak jako na fotce, a tak jsem jí přes překladač v telefonu řekl, že chci službu jen na půl hodiny místo hodiny,“ řekl muž před soudem, který případ řešil po téměř 11 měsících od spáchání činu. Prostitutka prý trvala na původní domluvě, začala na něj nadávat, křičela nějaká čínská slova, rozmachovala rukama a strčila do něj. „V tom jsem ji chytil pod krkem,“ přiznal se k uškrcení Asiatky.
Když dle svých slov viděl zmodralý obličej ženy, krev tekoucí z její pusy, a zjistil, že ji usmrtil, začal zmatkovat a přemýšlet, jak by zmátl kriminálku a zbavil se důkazů. Vzal USB kabel, který měl sebou, který prostitutce třikrát omotal kolem krku a zatáhl se záměrem zakrýt otisky po škrcení. Kvůli zničení stop DNA pak sáhl po prostředku k čištění odpadu zvaném Fredy a žíravinou mrtvé posypal obličej a horní část trupu.
Utekl s mobily a čokoládou
Než místo vraždy Tomáš S. opustil, v bytě dle žaloby hledal peníze, ale on toto nařčení odmítl. Prý ho zajímaly věci, díky kterým by ho mohla odhalit policie. Z garsonky nakonec odešel s odcizenými dvěma tabulkami čokolády, dvěma mobilními telefony patřícími ženě, klíči od bytu a jejím zápisníkem. Jelikož v něm viděl čínské znaky, kterým nerozuměl, měl obavy, zda tam nezapsala údaje k němu. Telefony hodil do řeky.
Rozsudek v případu vraždy prostitutky není zatím pravomocný, jelikož si odsouzený i žalobkyně ponechali lhůty na odvolání
a Bohužel v tomto případě jsem na straně ODSOUZENÉHO z vykonstruovaného případu tedy - Radima Žondry.
Drž se chlape a stejně tak jsem na straně údajného Vraha dcery a manželky Petra Kramného - díky naprosto NESMYSLNÝM údajným důkazům České Justice a Soudkyně Gillové (mimochodem minulost v KSČ) ! 👎