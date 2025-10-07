Otřesné týrání psa v Žatci: Zubožené zvíře musela veterinářka utratit
V Žatci na Lounsku našli zanedbaného psa. Jeho zdravotní stav byl natolik závažný, že veterinářka rozhodla o utracení. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu týrání zvířat, za ten podle zákona hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
Oznámení o údajně zanedbaném psovi přijali policisté v pondělí večer. Na místo vyjela hlídka, která zjistila, že pes je zjevně podvyživený a skutečně v zanedbaném stavu. Ve spolupráci se strážníky policisté psa odchytli a přivolali veterinářku. S ohledem na stav zvířete rozhodla o utracení zvířete. „V této fázi prověřování nemůžeme poskytnout více informací,“ uvedla policie.
Od poloviny srpna policisté vyšetřují případ týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Na konci února policie zadržela dvacetiletého muže, který se pokusil brutálním způsobem usmrtit na Děčínsku svého psa.
Krajská veterinární správa (KVS) v Ústeckém kraji loni potvrdila 122 případů týrání zvířat, o rok dříve jich bylo 128. Podnětů od občanů,spolků či firem dostala 513. Týrání se týkalo hospodářských zvířat, psů i koní.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.