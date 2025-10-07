Otřesné týrání psa v Žatci: Zubožené zvíře musela veterinářka utratit

Zanedbaný pes ze Žatce na tom byl tak zle, že jej musela veterinářka utratit.
Zanedbaný pes ze Žatce na tom byl tak zle, že jej musela veterinářka utratit.  (Autor: PČR)
Autor: ČTK - 
7. října 2025
18:45

V Žatci na Lounsku našli zanedbaného psa. Jeho zdravotní stav byl natolik závažný, že veterinářka rozhodla o utracení. Policie případ vyšetřuje pro podezření z trestného činu týrání zvířat, za ten podle zákona hrozí až tříletý trest odnětí svobody.

Oznámení o údajně zanedbaném psovi přijali policisté v pondělí večer. Na místo vyjela hlídka, která zjistila, že pes je zjevně podvyživený a skutečně v zanedbaném stavu. Ve spolupráci se strážníky policisté psa odchytli a přivolali veterinářku. S ohledem na stav zvířete rozhodla o utracení zvířete. „V této fázi prověřování nemůžeme poskytnout více informací,“ uvedla policie.

Od poloviny srpna policisté vyšetřují případ týrání psa, jenž byl v Podbořanském Rohozci na Lounsku nalezený se svázanými předními končetinami, páskou na čumáku a v podvyživeném stavu. Na konci února policie zadržela dvacetiletého muže, který se pokusil brutálním způsobem usmrtit na Děčínsku svého psa.

Krajská veterinární správa (KVS) v Ústeckém kraji loni potvrdila 122 případů týrání zvířat, o rok dříve jich bylo 128. Podnětů od občanů,spolků či firem dostala 513. Týrání se týkalo hospodářských zvířat, psů i koní.

