Rodina v bytě s desítkami potkanů týrala psa: Venku nebyl od března, dostával plenu
Rodina ze slovenské obce Dolný Ohaj žila v naprosto otřesných podmínkách. V třípokojovém bytě s nimi žilo asi dvacet potkanů, tři kočky a roční pejsek. K tomu se rodina chovala velmi krutě. Měl tržné rány na hlavě a na čumáku náhubek, prý aby nerušil sousedy. Majitelé mu dokonce navlékli plenu, aby s ním nemuseli chodit ven!
Případ se začal řešit na popud občanů obce, kteří si všimli zjevně podvyživeného a týraného psa na balkoně bytu. S fotografií se vydali za starostou, který skutečnost bez váhání nahlásil veterinární správě. „V životě by mě nenapadlo, že by v třípokojovém nájemním bytě mohl někdo chovat 15-20 potkanů a k tomu tři kočky a ještě pejska. To je něco neuvěřitelného,“ řekl starosta Ivan Solár pro TV Joj.
Do bytu se spolu s veterinární kontrolou vydali příslušníci enviropolicie. Čekal je odporný nález. V bytě bylo několik terárií pro potkany, jejich výkaly se však válely volně po zemi. „Zápach v bytě byl neúnosný. Museli jsme požádat, aby otevřeli okna,“ řekl Solár. Kromě nich a tří koček byl v bytě i těžce podvyživený a na první pohled zanedbávaný pejsek.
Ubohé zvíře nebylo naočkované ani očipované. Na obličeji mělo tržné rány od náhubku, který na sobě mělo po celou dobu návštěvy. „Nejprve tvrdili, že prý ho má, aby si nekousal ránu. Potom se ale přiznali k tomu, aby pes neštěkal a nevyl a sousedé si na něj nestěžovali,“ popsal starosta. Největší šok však přišel, když se veterináři zeptali na plenku, kterou měl pes nasazenou. „Nejdřív tvrdili, že se psem chodí jen v noci. Pak se ale přiznali, že nebyl venku asi od března,“ dodal Solár.
Ke třem kočkám v bytě prý měla rodina veterinární průkazy a nejevily žádné známky týrání. Stejně tak inspekce neřešila všudypřítomné potkany. V případě nebohého psíka však vyšetřovatel spustil trestní stíhání pro podezření z přečinu týrání zvířat. Do řešení se vložil i starosta. „Budou vyzváni, aby minimálně ty hlodavce z bytu odstranili. Co se týče koček, to ještě uvidíme,“ uzavřel Solár.
Chudák pejsek, doufám, že už je od těch bestii pryč, doufám, že se že všeho dostane a bude žít v milující rodině, bobes malej