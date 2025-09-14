Krátce po povodni to vypadalo s rybářstvím s tradicí 55 let prachbídně. Bašta byla zničená, po lovných rybníčcích zbyl na pozemku jen kráter, do sádek se propadla obytná část, kde Žalákovi žili, a veškeré ryby řeka Opava odnesla bůhvíkam.
„Škody dosáhly mnoha milionů, museli jsme se po záplavě zadlužit. Díky pomoci kamarádů i podpoře veřejnosti se nám přes všechny potíže podařilo letos otevřít. Provoz jsme obnovili 16. července na narozeniny dcery Ivany,“ raduje se provozovatelka Marcela Žaláková (52).
Plné sádky
Rybníčky postavili zgruntu znova, aby si mohli lidé přejít s dětmi pochutnat na vlastnoručně vylovené rybě. Nová je i restaurace za více než milion. Sádky se opět hemží pstruhy. „Bylo problematické sádky vyčistit a obnovit,“ podotkla Žaláková. Nad sádkami byla obytná část, která se při povodni zřítila, tam se už ale rodina nevrátí, žije jinde.
Rybářství, které rodina Žalákových z Vrbna pod Pradědem, budovala tři generace, vzala voda Karel Janeček
Jak říká, rodina měla štěstí v neštěstí. „Neštěstí to bylo kvůli všem ztrátám, které nás postihly už po několikáté, skoro o vše jsme přišli. Štěstím jsou ti všichni naši podporovatelé, kteří nám tu pomáhali, protože to tu mají rádi,“ vyzdvihla provozovatelka. Renovace rybářství ale pokračuje dál a dál.
Po záplavě svatba
Dcera a maminka Marcely Žalákové při návštěvě Blesk.cz letos chyběly. „Dcera Ivana (30) je veterinářkou v Opavě, maminka Marie (72) má dnes jiné povinnosti,“ vysvětlila provozovatelka. To, že se v rodině vrací vše k normálu, svědčí chystaná svatba dcery.
Sezona byla v rybářství kvůli obnovovacím pracím letos krátká. Přesto ještě funguje podzimní rybolov a prodej ryb s malým občerstvením o víkendech.