Krátce po povodni to vypadalo s rybářstvím s tradicí 55 let prachbídně. Bašta byla zničená, po lovných rybníčcích zbyl na pozemku jen kráter, do sádek se propadla obytná část, kde Žalákovi žili, a veškeré ryby řeka Opava odnesla bůhvíkam.

„Škody dosáhly mnoha milionů, museli jsme se po záplavě zadlužit. Díky pomoci kamarádů i podpoře veřejnosti se nám přes všechny potíže podařilo letos otevřít. Provoz jsme obnovili 16. července na narozeniny dcery Ivany,“ raduje se provozovatelka Marcela Žaláková (52).

Babička, dcera a vnučka budovaly ve Vrbně rybářství: Zůstal kráter

Místo bašty je jen půda vymletá řekou Opavou, v níž právě pracují dobrovolníci s těžkou technikou.

Plné sádky

Rybníčky postavili zgruntu znova, aby si mohli lidé přejít s dětmi pochutnat na vlastnoručně vylovené rybě. Nová je i restaurace za více než milion. Sádky se opět hemží pstruhy. „Bylo problematické sádky vyčistit a obnovit,“ podotkla Žaláková. Nad sádkami byla obytná část, která se při povodni zřítila, tam se už ale rodina nevrátí, žije jinde. 

Rybářství, které rodina Žalákových z Vrbna pod Pradědem, budovala tři generace, vzala voda Karel Janeček

Jak říká, rodina měla štěstí v neštěstí. „Neštěstí to bylo kvůli všem ztrátám, které nás postihly už po několikáté, skoro o vše jsme přišli. Štěstím jsou ti všichni naši podporovatelé, kteří nám tu pomáhali, protože to tu mají rádi,“ vyzdvihla provozovatelka. Renovace rybářství ale pokračuje dál a dál.

Po záplavě svatba

Dcera a maminka Marcely Žalákové při návštěvě Blesk.cz letos chyběly. „Dcera Ivana (30) je veterinářkou v Opavě, maminka Marie (72) má dnes jiné povinnosti,“ vysvětlila provozovatelka. To, že se v rodině vrací vše k normálu, svědčí chystaná svatba dcery.

Sezona byla v rybářství kvůli obnovovacím pracím letos krátká. Přesto ještě funguje podzimní rybolov a prodej ryb s malým občerstvením o víkendech.

Marcela Žaláková u rybářství, které před rokem spláchla povodeň. Nyní opět září novotou.
