Spoustu let stála 2,5 metrů vysoká zvonička před domem Ivana Chovance (61) z Karlovic na Bruntálsku. Vyřezal si ji sám. Ke dřevu má blízko, celý život kácel v lese stromy. Zářijové povodně mu vzaly obojí. Živnost i umělecké dílo. Rád by se ke svému umění vrátil a prosí o pomoc.

Proud vody, který se valil kolem jeho stavení, mu odnesl kromě zvoničky i dílnu se všemi pilami a nástroji. „Proto jsem se ocitl v předčasné penzi, ale nechci sedět s rukama v klíně,“ uvedl a prozradil svůj nápad. Záplavy by podle něj mohly ve všech postižených obcích připomínat právě zvoničky.

Muž by je rád zhotovil. „Abych však mohl začít řezbařit, potřebuji kulatinu a zvony velké okolo dvaceti třiceti centimetrů. Na každém by stál název obce, datum a povodně 2024. Pokud by mi s materiálem, hlavně zvony, byl ochotný někdo pomoci, tady je moje adresa - Karlovice 411,“ dodal Chovanec.

Pracovní věci, o které muž přišel, byly skoro za tři sta tisíc korun a v tomto věku už neměl sílu ani peníze všechno pořizovat znova. Nicméně po práci se dřevem se mu stýská. Naštěstí mu kamarádi darovali starší pilu.

„Řezbaření je můj koníček a možnost tvořit by mě přivedla na jiné myšlenky. Ještě stále tady bydlíme ve strašných podmínkách. Nefunguje kanalizace. Nádobí i sebe myjeme v lavoru, pereme na valše, prostě každou použitou vodu musíme zanést vylít ven. Je to vyčerpávající,“ podotkl pan Ivan.

VIDEO: Jan a Jana Černotovi z Karlovic ve Slezsku byli zaplaveni vodou. Už podruhé.

