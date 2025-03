„Přiznávám se a lituji toho, že jsem se po povodních do té lékárny vloupal,“ sypal si na hlavu u soudu popel Jiří N. (39) z Opavy. Pro léčiva se vydal krást s kamarádkou Alicí S. (34). Oba čeká trest, hrozí jim až osm let.

Na vykradení lékárny se dvojice vydala pro léky pro výrobu drog loni 17. září ve čtyři hodiny ráno. Tou dobou byla opavská část Kateřinky zcela pod vodou a obyvatelé okolních domů byli evakuováni. V cestě za lupem bylo už jen okno lékárny.

„Po vzájemné domluvě vnikli dovnitř a zcizili léky i baterie, náplasti i další věci v celkové hodnotě 3 915 korun. Uvedené zboží uschovali do batohu, přičemž následně byli přímo na místě zadrženi policií,“ řekl k případu žalobce Michal Koflák.

Vyšší „povodňová" sazba

Kdyby šlo o obyčejnou zlodějnu, hrozily by dvojici dva roky. „Uvedeného jednání se dopustili za situace, kdy v oblasti nešel elektrický proud, a kdy platil po rozhodnutí hejtmana stav nebezpečí po celém území kraje. Sazba je proto osm let,“ uvedl žalobce.

„Samozřejmě lituji toho, co jsem udělal. Mrzí mě to a nikdy bych to už nezopakoval,“ přiznal se Jiří N. u soudu ke zlodějně. „Lituji toho,“ přidala se i komplicka Alice S. Rozsudek soud nemohl při prvním přelíčení vynést. Samoživitelka Alice má i jiné problémy.

Jak při jednání vyplynulo, je již několikrát trestaná: Za zanedbání povinné výživy, ale i za zlodějny nebo drogovou trestnou činnost. Doplatit musí peníze, jež jí ukládá vyživovací povinnost, jinak ji čeká o něco vyšší trest. Na rozsudek si spolu s ní musí počkat také komplic Jiří N.