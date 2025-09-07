Novou dřevostavbu obývala rodina Vilímkova sotva tři roky, když vloni vtrhly do obce mohutné povodně. „Normálně jsem vařila rajskou. Prala prádlo. Manžel mi říkal, ať se balím. Řekla jsem, že povodeň nebude. V televizi to říkali. Jít jsem chtěla, až by byla voda na zahradě. Pak tam najednou byla. Tak jsem vzala oběd a šli jsme,“ popsala Nikola (35) okamžiky před katastrofou.
Útočiště se dvěma malými dětmi (8 měsíců a 3 roky) našli u rodičů v Krnově. Ale ani tam před živlem neunikly. Voda jim vzala dvě auta
Statička: Zbourat!
Podívat se na spoušť, která zůstala v domku, mohli až v pondělí. „Bylo to tady jak po válce. Všude jen zmar a zkáza. Měla jsem strašný pocit. Voda všechno zničila. Měli jsme jen to, co jsme si odvezli. Z domu jsme zachránili jen jedno dětské kolo,“ vzpomíná Nikola.
Manželé ale nezaháleli, hned druhý den se pustili do práce. „Tři dny jsme věřili, že domeček zachráníme. Pak ale přišla statička a doporučila demolici. Řekli nám, že takový typ dřevostavby nepůjde vysušit. V té době už bylo vidět, jak bobtná a zvětšuje se. Všude byla plíseň,“ uvedla.
O metr výše
V tu chvíli s manželem zvažovali i variantu, že si seženou jiný pozemek, nebo že ze Zátoru úplně odejdou. Nakonec se ale rozhodli, že na původním místě postaví úplně stejný dům.
Protože šlo o obnovu stavby, nemuseli žádat o stavební povolení a mohli začít hned. „Nechtěli jsme čekat dva roky, než se najdou a připraví případné pozemky. Bydlení v bytě není pro nás. Máme dvě děti a velkého psa. Zahradu potřebujeme,“ uvedla Nikola Vilímková.
Při stavbě nového domu ale jednu velkou změnu udělali - zvedli dům o více než metr a doufají, že to stavbu před případnou další potopou ochrání.
Ceny se rapidně zvýšily
Strach z dalších povodní ale trvá. „Nemyslíme si, že by už žádné nebyly. Takže ještě netušíme, jak se nám tady bude po takové zkušenosti bydlet. Jak budeme spát, když bude v Jeseníkách tři dny pršet,“ svěřila se.
Dům sice měli pojištěný, za vyplacenou částku se jim ale nový postavit nepodaří. „Při dnešních cenách bude dražší asi o 2,5 milionu korun. Musíme si půjčit a použít úspory,“ přiznala.
V domě, který je skoro před dokončením, udělali s manželem několik drobných úprav. Měnili věci, které jim v tom původním, nevyhovovaly. „Takže teď to budeme mít vylepšené,“ těší se.
Povodně už zažili
Po povodních panovala obava, že lidé unavení přírodními živly, se z obce odstěhují. V Zátoru velká voda řádila už v letech 1996 a 1997.
„Manželova rodina dokonce v roce 1997 přišla ve Vrbně pod Pradědem o dům. Tchán z něj tenkrát zachránil jen starý šicí stroj. Ten byl u nás. Loňské povodně už nepřežil. Museli jsme ho vyhodit,“ dodala.
Vylidnění obce? Ani náhodou!
Odchodu rodin se obávala starostka Zátoru Salome Sýkorová. V obci šlo k zemi deset domů. Některé ale nebyly obydlené celoročně a lidé je využívali jako chalupy. Všechny rodiny, které v obci trvale bydlely, zůstaly.
Vilímkovi postavili nový dům na stejném místě. Jiná rodina si koupila pozemek a chystají se stavět. Jiní zase dostali obecní byty. Život se vrací i do vytopených domů, které obyvatelé opustili a odstěhovali se jinam.
„Lidem se daří je prodávat. Původní majitelé se sice odstěhovali, místo nich ale přišel někdo jiný. Hlavně to jsou mladé rodiny. Takže i když nás zasáhla tak ničivá povodeň, tak Zátor je stále místo, kde lidé chtějí žít,“ dodala starostka.
VIDEO: Místostarostka Jiřina Míčková o situaci v povodněmi zasažené obci Zátor na Bruntálsku. (září 2024)
Místostarostka Jiřina Míčková o situaci v povodněmi zasažené obci Zátor na Bruntálsku FB obce Zátor