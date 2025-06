Úředníkům se podařilo dohodnout se 17 vlastníky půdy v místech, kde má stát přehrada. Jedné majitelce půdy chce stát pozemky vyvlastnit. S procesem začal. „Dvě sporné věci se budou řešit dohodou,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Samotná přehrada bude stát zhruba 4,7 miliardy, další peníze pak stát investuje do opatření na řece tak, aby byla před velkou vodou ochráněna i města Krnov a Opava.

Příští rok by dílo mělo získat stavební povolení, o které chce Povodí Odry požádat letos do konce léta, následně se uskuteční standardní výběrové řízení. Nejpozději v druhé polovině roku 2027 by ministerstvo zemědělství chtělo předávat staveniště. V roce 2032 by měla být přehrada uvedena do zkušebního provozu.



Lidé už souhlasí

První projekt na přehradu vznikl v roce 1923, intenzivně se o přehradě hovoří od ničivých povodní v roce 1997. O stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Stavbu zabrzdil odpor místních obyvatel i řada námitek od ekologických aktivistů.

Obzvláště loňské zářijové ničivé záplavy však mínění především místních obyvatel změnily a sami po přehradě volají. Obyvatelé Nových Heřminov v dubnovém referendu vyjádřili souhlas se stavbou. Přehrada zatopí část obce.

VIDEO: Povodně v Opavě (15.9.2024)

Povodně v Opavě (15.9.2024) Autor: HZS ČR