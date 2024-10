V onu osudnou neděli 15. září se šel Tomáš Čech se synem Robinem (10) podívat na hrázi, jak situace vypadá. „Prošli jsme asi kilometr a pak z toho vršku viděli, jak se voda najednou valí přes živý plot z tújí na naši zahradu a náš dům,“ vrátil se k děsivé chvíli.

Když dorazili zpět k domu, krátce na to před plotem stáli hasiči. „Dělej, Tome, rychle, valí se to sem, utíkejte!,“ křičeli na něj. „Byla to fakt rychlost. Tlačili na nás, tak jsme do auta pobrali tašku s pár trenkami, tričky a ponožkami a dalšími nejnutnějšími věcmi, vzali papouška a ujeli,“ líčil.

Nadzvednutý dům

Vše proběhlo neskutečně rychle. „Nechal jsem tu 13 králíků, 13 slepic, nikde jsem nenašel naše dvě kočky, Hogo a Fogo. Hasiči řekli, že priorita je záchrana lidí, museli jsme jet,“ popisoval záchranář.

Video Video se připravuje ... Záchranář Tomáš z Bohumína se synem obhlížel hráz, za pár minut jim šlo o život. Povodeň jeho dům totálně zaplavila archiv Tomáše Čecha

Jeho soused přes ulici ve svém větším domě zůstal a z horního patra celou zkázu dokumentoval. „Posílal fotky, videa. Bylo to hrozné, vše skřípalo, praskalo, nořilo se do vody, plot nebyl vidět,“ pokračoval. Jeho modulový dům, o výměře 42 m², na který má hypotéku, voda odtrhla od inženýrských sítí, nadzvedla ho a naklonila.

Raději šel do práce

Následující hodiny se staly těmi psychicky nejnáročnějšími, které kdy Tomáš Čech zažil. „Měl jsem nastoupit noční směnu. Ptali se mě, zda si nechci vzít volno, ale já nemohl někde sedět a zoufat si. Raději jsem šel pomáhat druhým, jak jsem zvyklý. Viděl jsem další hrůzy, které lidi zažívali. Přitom jsem věděl, že se taky po práci nemám kam vrátit. Nebyla to jednoduchá noc,“ přiznal řidič sanitky rychlé záchranné služby.

S bývalou družkou, maminkou jeho syna, o kterého pečují střídavě, má stále dobré vztahy, a tak u ní kromě Robina na jednu noc zakotvil i on.

Kočky přežily, dům je zničen

Zpátky na místo se záchranář vrátil až ve čtvrtek. Jako milovníka zvířat ho ze všeho nejdříve zajímala právě ona. „Králíků mi zůstalo sedm, slepice jsou pryč. Kočky přežily. Jedna na střeše, druhá na stromě. Pět dní bez žrádla,“ uvedl Tomáš.

Jeho dům byl posunutý 25 až 30 centimetrů mimo původní pozici. Na vchodových dveřích byla linie bahna ve výšce asi jeden a půl metru, v zadní části domu asi 40 cm. „Je poznat, jak byl nakloněný. Vše uvnitř bylo zničeno i Robinův pokojík. Dočasný azyl mi poskytlo město Bohumín. Můj dům bude zdemolován,“ hlesl Tomáš Čech.

Podpořte záchranáře!

Zdravotničtí záchranáři zachraňují životy druhých, a to 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Teď však ti z povodní zasažených oblastí sami potřebují pomoc. „Jejich domy jsou podmáčené či neobyvatelné. Proto pro ně Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR s Nadačním fondem Kryštůfek pořádá sbírku,“ uvedl mluvčí Lukáš Humpl. Více informací na Nadačním fondu Kryštůfek ZDE