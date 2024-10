Blíženci

Milí Blíženci, rozvíjejte svoje schopnosti, protože vám půjde všechno rychle do hlavy. Merkur je v trigonu s vaším znamením, a proto byste se měli zdokonalit v oblasti, v níž vynikáte. Chcete-li do něčeho investovat, tak do praktických sportovních pomůcek.