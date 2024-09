Kozoroh

Je o vás známo, že často a rádi pracujete. To je báječné, ale kvůli tomu se nevěnujete rodině a většina povinností leží na partnerovi. Pokud si to včas neuvědomíte, bude oheň na střeše. Promluvte si s miláčkem, co by si přál. Jeho požadavky vás překvapí.